El PP dice que Casado se reivindicará en el debate como "única alternativa posible y viable" a Sánchez

El secretario general del PP y director de campaña del partido, Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que el líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, acudirá al debate a cinco que organiza la Academia de Televisión con un "tono firme" y se reivindicará como "única alternativa posible y viable" frente a los "desmanes" del socialista Pedro Sánchez. Según ha añadido, Casado es el "único capaz de evitar" que el PSOE siga gobernando.

"Esta noche Pablo Casado va a demostrar que es la única alternativa frente a todos aquellos que quieren pactar con los que no quieren a España, los que quieren subir impuestos y los que quieren cercenar las libertades y los derechos de muchos españoles", ha asegurado García Egea en declaraciones a los periodistas en la sede del PP.

Así, ha señalado que Casado se va a "mostrar como el líder que es" y como la "única alternativa a los desmanes de Pedro Sánchez" dentro del "referéndum" en el que ha convertido el jefe del Ejecutivo las elecciones del 10 de noviembre, si bien ha destacado que las encuestas coinciden en que los ciudadanos "le están dando la espalda".

Casado se ha despejado la agenda este lunes para preparar el debate. Fuentes del PP han señalado que está en su despacho del partido en la madrileña calle Génova trabajando en esa cita, en contacto con su equipo, pero será esta tarde cuando se prevé una reunión para dar las últimas pinceladas a su intervención. Además, destacan que optará por un perfil presidenciable y no caerá en los artificios. "Esto no es una serie americana", proclaman fuentes del partido.

"LA ESPERANZA DE SÁNCHEZ ES LA DIVISIÓN DEL CENTRO-DERECHA"

García Egea ha hecho hincapié en que todos aquellos que no quieren que Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa su "única posibilidad" es apoyar a Casado en las urnas". "La única esperanza de Pedro Sánchez es la división del centro-derecha y ha eso se ha entregado y se ha dedicado todo este tiempo porque para él es más importante dedicar esfuerzos en dividir el centro-derecha que en pedir el voto para sí mismo", ha apostillado.

Tras acusar de nuevo al presidente del Gobierno en funciones de "alentar la división" entre los españoles, ha afirmado que votar al PP es apoyar España Suma, un proyecto que Casado "abrió con generosidad a otros partidos" y que "hoy" pueden conseguir "los electores" en las urnas dando lugar a un proyecto "estable y de futuro".

Al ser preguntado si al PP le preocupa la subida de Vox en los sondeos, García Egea ha eludido esta cuestión concreta y ha afirmado que "todas las encuestas reflejan un panorama de ingobernabilidad" salvo que en esta semana de campaña los españoles vean la situación como "una gran oportunidad para aglutinar su voto" en torno al Partido Popular. Además, ha dejado claro que el "adversario" del PP es es Sánchez.

Una vez más ha señalado que si los ciudadanos unen su voto en torno al PP, a partir del día 11 de noviembre "habrá gobierno del PP de consenso, moderación y de estabilidad" mientras que si se sigue en esta situación se seguirá "como al principio", con Sánchez manteniendo "bloqueada" la política española, según ha agregado.

Por todo ello, ha insistido en que los que no quieran que Sánchez siga en Moncloa "unan sus votos al PP" porque Casado es "el único capaz de ganar" al jefe del Ejecutivo en funciones y ha recalcado que el mensaje de que son la "única alternativa posible y viable" es el que repetirán hasta el cierre de la campaña electoral. Además, ha resaltado que están ante "la semana de la esperanza".

"ELEGIRÍA A TORRA ANTES QUE A LA SEÑORA EMBARAZADA"

Después de que Casado subiera este domingo el tono al asegurar que a Sánchez le interesara que hubiera violencia en las calles de Cataluña para envolverse en la bandera, García Egea ha indicado que es "evidente" que Sánchez no está actuando en Cataluña de forma "contundente" porque "necesita a Torra, Puigdemont y Rufián a partir del 11 de noviembre". "Sánchez, si tuviera que elegir, elegiría a Torra, que corta una carretera, que a la señora embarazada que tuvo que bajarse del coche", ha enfatizado.

En este punto, ha indicado que los que quieran un partido que haga frente al independentismo tienen que apostar por el PP. "La división que vaticinan las encuestas del centro-derecha, lo único que pueden hacer es dibujar una sonrisa en Ferraz y en Pedro Sánchez", ha advertido.

Preguntado qué tono utilizará Casado en ese debate, ha indicado mantendrá el tono "firme" y con propuestas que ha mantenido estos meses, intentado además trasladar la idea de que son la "alternativa" al PSOE. "Va a llevar la voz de millones de españoles que no quieren que Sánchez siga bloqueando un país tan próspero y tan rico como España. Es una voz que Sánchez no escucha hace tiempo porque hace tiempo que no pisa la calle y no mira a los ciudadanos a los ojos", ha agregado.

Finalmente, el director de campaña del PP ha indicado que el debate es un "momento importante" y ha subrayado que el presidente del Gobierno ha evitado más debates, como un 'cara a cara' con Casado para "contrastar" las dos opciones de gobierno. "Sánchez viene al debate a rastras, no viene cómodo", ha enfatizado.