El PP de Castellón llevará al pleno "la revocación de la decisión de Sánchez de acercar a los presos de ETA"

Así se ha referido la portavoz del PP Begoña Carrasco al pacto al que llegaron en junio el presidente del gobierno con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, para crear grupos de trabajo para estudiar el acercamiento de presos de ETA a cárceles de el País Vasco y analizar y negociar el traspaso de 37 competencias pendientes.

Al respecto, la portavoz 'popular', Begoña Carrasco, ha argumentado en un comunicado que "no puede haber concesiones para quienes no han colaborado con la justicia para esclarecer los 370 crímenes que todavía quedan pendientes; no han mostrado pena ni arrepentimiento alguno por el daño causado durante años; ni han pedido perdón a todas las víctimas". "ETA asesinó a 853 personas entre fuerzas de orden y civiles e hirió a miles personas", ha señalado.

"Son 229 los etarras que cumplen condenas en las cárceles españolas y otros 52 en Francia. Acercar a presos enfermos o mayores de 70 años puede entrar dentro de la política penitenciaria, pero para los familiares de los asesinados a manos de ETA, que solo les pueden visitar en el cementerio, no deja de ser un nuevo golpe después de haber tenido que cargar con tan enorme condena", ha declarado.

En este sentido, la edil ha lamentado "profundamente que ante tal decisión no se haya pensado antes en las víctimas y sus respectivas asociaciones para conocer su parecer al respecto". "Han sido ninguneadas cuando son quienes más han sufrido durante años. Por eso, instamos también al gobierno de Sánchez a que cualquier medida concerniente con los presos de ETA sea comunicada y consensuada previamente con las víctimas", ha expresado.

Por último, Carrasco ha agregado que "los crímenes de ETA se deben seguir investigando, sus delitos juzgando y, en su caso, condenando; y las condenas se deben cumplir porque nada se les debe a los asesinos".