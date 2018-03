PP se siente ofendido con Ciudadanos por "saltarse" el Reglamento con PSOE y Podemos al hacer comparecer a Cifuentes

Así lo ha expresado Ossorio en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que ayer a petición de los grupos de la oposición la Mesa y la Junta de Portavoces acordaron y ratificaron que la dirigente autonómica dé explicaciones sobre esta cuestión en la Cámara regional en un Pleno extraordinario que se celebrará el próximo 4 de abril.

"Es inédito. El reglamento tiene 20 años y no prevé que los presidentes puedan comparecer de esta manera y ahora Ciudadanos, que critica que los independentistas en Cataluña se salten el Reglamento se lo ha saltado aquí votando con PSOE y Podemos y hacen comparecer a la presidenta. Tienen una falta de ideas colosal", le ha espetado el portavoz popular a la formación naranja.

Ossorio ha sostenido que con Ciudadanos intentan ser socios los principales de Gobierno y ha agradecido que mediante el acuerdo de investidura, "gracias a ellos Cristina Cifuentes" es la presidenta autonómica.

"Pero, el paso de ello nos ha hecho ver muchas cosas y quieren liquidarla como sea y llevan así muchos meses y para eso se saltan el Reglamento y eso nos ofende. En la Mesa de la Asamblea de Cataluña incumplieron el Reglamento y ahora aquí hacen lo mismo para saltarse la Ley con PSOE y Podemos y nos ofende bastante ", le ha afeado el popular al partido naranja.

Sobre la posibilidad que planteó el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, de no descartar la posibilidad de presentar una moción de censura contra la presidenta regional si no da explicaciones sobre su máster en la URJC, Ossorio ha asegurado que no le "sorprende" porque "llevan haciendo ese juego siempre".

"Lo que me preocupa es que Gabilondo, siendo exministro, exrector preste más crédito a las informaciones de Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es', que lo ha que ha dicho el rector, dos catedráticos y la firma de tres profesores", le ha reprochado también al portavoz socialista.

Así, Ossorio ha indicado que lo que quieren es que se realice el estudio interno que anunció la Universidad y que la Justicia "analice todo", porque la oposición tiene "ausencia de ideas" y lo único que quiere, a su parecer es "acabar" con la dirigente autonómica".

"La oposición anda de cacería política. De verdad que llevo dos años y medio de portavoz y me gustaría hablar sobre qué podemos hacer para bajar todavía más los impuestos, que haya mas empelo en Madrid y seguro que nos puedan dar ideas buenas, pero llevo dos años y medio hablando de corrupción de gobiernos anteriores", ha lamentado.

Por último, Ossorio ha destacado que Cifuentes ha propuesto complejas leyes de regeneración democrática" y la oposición las tiene "paradas"; además de que Madrid ha pasado de ser la última comunidad en transparencia a la primera, con la dirigente madrileña.

"A ella no la van a desalentar ni a nosotros tampoco. Vamos a seguir para que los madrileños tengan los mejores servicios públicos. Nos lo vamos a tomar de manera filosófica y seguiremos haciendo cosas por el bien de los madrileños", ha aseverado el portavoz popular.