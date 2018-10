El exconcejal del PP de Ciutadella Diego Pons se incorpora a Actúa-Vox

Pons era hasta el momento concejal no adscrito a ningún partido político tras su baja como militante del PP hace dos semanas por discrepancias con la formación

Según ha informado el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, esta incorporación es "una muestra más del imparable ascenso que viene protagonizando la coalición Actúa-VOX.

"En Menorca contamos con muchos seguidores. Presentar a este concejal que es un ejemplo más de que atraemos a muchas personas huérfanas de representación política", ha señalado.

"Con la incorporación de Diego Pons nuestra formación política no solo incorpora un nuevo miembro sino también un altavoz en la corporación municipal, donde a partir de hoy podremos trasladar nuestras propuestas y reivindicaciones", ha añadido.

Por su parte, Pons ha explicado que ha dado este paso porque "hasta ahora no contábamos con un partido político que hablara claro y que fuera fiel a su ideario político".

"Los tiempos que corren en España, y por tanto también en Baleares y en Menorca, requieren de opciones políticas que se mantengan firmes ante la amenaza separatista que hace tiempo que empezó a extenderse por nuestra Comunidad Autónoma poniendo en grave riesgo nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra convivencia democrática", ha subrayado.

En este punto, el exconcejal del PP ha remarcado se ha unido a Actúa "porque Ciudadela necesita un gobierno municipal que esté con los ciudadanos, un gobierno facilitador de proyectos e inversiones, un gobierno que no aumente impuestos sino que los rebaje para fomentar el ahorro y la inversión tanto de los ciudadanos como de los pequeños empresarios, un gobierno en definitiva que no despilfarre el dinero público a costa del contribuyente".

"Me sumo al proyecto de Actúa Baleares-VOX porque apuesta por un ideario político con el que me siento plenamente identificado y me permite trabajar, desde mi responsabilidad como concejal, para introducir en la institución propuestas que tiendan a garantizar la libertad lingüística, incrementar la seguridad, bajar impuestos, apoyar a la familia, adoptar medidas que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos y defender nuestra identidad cultural menorquina y española", ha manifestado.