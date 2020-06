El PP lleva al Constitucional la ley de vivienda del gobierno catalán

El PP ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del gobierno catalán porque considera que vulnera el derecho a la propiedad privada y entiende que la Generalitat vulnera un derecho fundamental que se aplica a todo el Estado.

En una rueda de prensa desde el Parlament este lunes, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha indicado que el decreto es "un ataque frontal al derecho a la propiedad privada y una vulneración competencial en materia de derechos".

"No permitiremos que Cataluña se convierta en una especie de paraíso 'ocupa' inédito en el resto de Europa, y a la vez en un infierno tanto para los propietarios como para aquellas familias que no ocupan ningún piso, que no tiran ninguna puerta sino que esperan pacientemente en las listas de espera de vivienda social", ha aseverado el también diputado en el Parlament.

El pasado mes de febrero, el Consejo de Garantías Estatutarias consideró inconstitucional el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado por el Govern, que obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

Al respecto, Fernández ha señalado que los conceptos de "expropiación forzosa" y vivienda vacía también son inconstitucionales porque suponen "una indefensión de los propietarios ante los ocupas".

El líder popular ha añadido que, en tanto que afecta también a los derechos fundamentales, significa que éstos "no se aplican de la misma manera en el conjunto de España": "una comunidad autónoma no puede alterar lo que es un derecho fundamental del conjunto del Estado".