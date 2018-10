Calvo pide cuentas al PP por los audios de Cospedal con Villarejo: "Intentó pagar para obstruir a la Justicia"

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aprovechado este miércoles sus duelos con la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, y con la diputada Beatriz Escudero en la sesión de control del Congreso para exigir a los 'populares' explicaciones por las conversaciones entre la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal con el excomisario José Manuel Villarejo que está difundiendo 'moncloa.com', en las que interpreta que la anterior 'número dos' del PP intentó "pagar para obstruir" investigaciones judiciales. "Hoy, en vez de preguntar tendrían que contestar", ha soltado.

Montserrat quería saber si el Gobierno es conocedor de "lo que piensan los españoles", pero, antes de contestar a su duda, la 'número dos' del Ejecutivo ha sacado a colación esas grabaciones. "Hoy es un mal día para usted. Aunque las relaciones institucionales consistan en que usted venga a preguntarme en realidad hoy usted, todo su grupo y todo su partido tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído de la señora Cospedal".

Y en una pregunta posterior, Calvo ha querido marcar distancias con las grabaciones de Villarejo a Dolores Delgado subrayando que la hoy ministra era "una ciudadana particular" en 2009 (fiscal de la Audiencia Nacional) grabada en "una comida privada" en un restaurante, mientras que Cospedal era secretaria general del PP, recibió al excomisario en su despacho de la sede del partido "intentando pagar para obstruir la Justicia".

EL CIS, PARANORMAL

Para responder a la pregunta expresa de Montserrat sobre lo que piensan los españoles, Calvo primero ha hecho una broma calificándola de "oceánica". "Tendría que tener facultades paranormales para contestarla y las mías son normalitas", ha añadido con sorna. "El CIS es el paranormal", le ha replicado la 'popular', quien ha animado al Gobierno a hacer caso a su presidente, José Félix Tezanos, y a convocar elecciones ya que les va tan bien en sus sondeos.

Además, la diputada del PP ha denunciado que el Ejecutivo está "liquidando" las instituciones del Estado. Y como ejemplo ha comentado que se está empezando a escuchar que quizá la Abogacía del Estado "va a contradecir a la Fiscalía en el proceso judicial de los golpistas encarcelados" por el proceso independentista, y que el PSOE "empieza a cuestionar a la Monarquía despenalizando el ultraje al Rey".

También ha acusado al Ejecutivo de "asfixiar" a los españoles con el "panfleto electoral" de los Presupuestos para 2019. "Ustedes no son de fiar, son un Gobierno de alto riesgo que pone en riesgo la unión de España las instituciones y el bolsillo de los españoles", ha sentenciado, antes de pronosticar que cuando puedan votar los electores "convertirán a Pedro Sánchez en el presidente más breve de la democracia y en el eslabón perdido entre Rajoy y Casado".

Ya en su segundo turno, Calvo ha retomado las menciones de su interlocutora al CIS para restregarle que, según su último barómetro, la corrupción es el segundo problema para los españoles y que mayoritariamente la identifican con su partido y el Gobierno de Mariano Rajoy.

UN DÍA DIFÍCIL

Por su parte, Beatriz Escudero ha preguntado si el Gobierno cree que Delgado defiende la igualdad después de sus "manifestaciones homófobas y discriminatorias" en aquellas grabaciones como llamar "maricón" a su entonces compañero de la Audiencia y hoy en el Gobierno. "Lo han preguntado seis veces, pues seis veces sí"·, ha contestado la vicepresidenta y ministra de Igualdad.

La diputada, que se ha referido a la vicepresidenta como "exconsejera de Chaves y Griñán", cree que a la vicepresidenta Calvo "le pierden sus ansias de venganza" y ve difícil defender a la ministra Delgado porque "ha humillado e insultado" a los homosexuales, "ha avergonzado y asqueado" a las españolas, y "ha mentido" al negar inicialmente que no conocía a Villarejo.

A su juicio, Delgado es "culpable de no haber perseguido de oficio" las actividades ilegales mencionadas en esa grabación, "culpable de humillar a los homosexuales", de "despreciar" a las juezas y de pensar que "la prostitución es un buen negocio", mientras que Cospedal sólo es culpable de reunirse con un comisario que estaba a las órdenes del ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

"¿Por hablar con una persona se es un delincuente? ¿Es culpable Cospedal de no mentir, de decir la verdad? --se ha preguntado--. No me hable de cloacas, pregunte a Rubalcaba que sabe mucho. Hay unos que usan la información para luchar contra la corrupción y otro para usurpar el poder, mantenerse en el poder y seguir tapando la corrupción".

IGUALDAD O HIPOCRESÍA

Calvo ha replicado que los casos de Cospedal y Delgado no son comparables pues Cospedal era "la responsable de un partido político", que recibió a Villarejo "en la sede del partido" e "intentando pagar parea obstruir la justicia". "Mire el abismo que hay entre una cosa y otra", ha remarcado.

En cuanto a la igualdad, la vicepresidenta ha acusado a la diputada de "hipocresía y trilerismo" porque asegura que en el feminismo no conocen a Beatriz Escudero "de nada" y no se sabe dónde estaba cuando el PP recurría todas las leyes de igualdad que aprobaba el PSOE.