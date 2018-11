El PP dice que Cospedal deja la dirección de "mutuo acuerdo" con Casado y que dejar el escaño es "personal"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que María Dolores de Cospedal ha dejado su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional del PP "de mutuo acuerdo" con el presidente del partido, Pablo Casado, y ha vuelto la mirada hacia la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que abandone "con la misma rapidez" su puesto en el Consejo de Ministros por sus conversaciones también con el ex comisario policial José Manuel Villarejo. Ante el hecho de que la exministra siga conservando su acta de diputada, en el PP recalcan que esa cuestión es "personal", dado que el escaño le pertenece.

García Egea ha comparecido en rueda de prensa media hora después de que Cospedal difundiera un comunicado anunciado su renuncia a ese puesto en el Comité Ejecutivo para evitar que "los múltiples ataques" que dice haber recibido estos días por esas conversaciones grabadas por Villarejo se hagan extensivos al PP. Sin embargo, seguirá siendo diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja.

El 'número dos' de Casado ha explicado que Cospedal ha charlado esta mañana con el presidente del PP y de "mutuo acuerdo" han decidido que dejara su puesto en la dirección nacional 'popular', un paso que le "honra". Fuentes de la dirección del partido han precisado después que la exministra ha acudido a la sede nacional del partido este mismo lunes y les ha comunicado que dejaría de ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional, un paso con el que están "de acuerdo".

Preguntado expresamente si han pedido a Cospedal que deje también su acta en el Congreso, el secretario general del PP no ha respondido y se ha limitado a decir que él no comenta cuestiones de "índole personal". Desde Génova sostienen que el escaño "depende de ella" y el partido no puede quitárselo. De la misma manera, puntualizan que también debe ser la propia Cospedal la que dimita de su puesto al frente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja.

"LA ACTUAL DIRECCIÓN NO TIENE NADA QUE VER"

García Egea ha intentado marcar distancias con las grabaciones a Cospedal que está difundiendo el digital 'Moncloa.com'. "Lo que se ha conocido son temas del pasado. Hablamos sobre asuntos que esta dirección no tiene absolutamente nada que ver y sobre todo de una estructura pseudopolicial creada en la época del PSOE. Fue precisamente el PP el que la desmontó", ha añadido.

Dicho esto, ha puesto el foco en Delgado, a la que ha solicitado que "deje el Consejo de Ministros" porque ha "mentido" tanto al Congreso como a todos los españoles. Así, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias que "no se atrevan a hablar" de este asunto mientas la titular de Justicia no dimita. "Espero que no tengan la osadía y el atrevimiento de dar una sola lección de este tema", ha afirmado.

"LE TOCA AL GOBIERNO MOVER FICHA" CON DELGADO

En este sentido, ha dicho que ahora es al Gobierno PSOE "al que toca mover ficha" con la ministra de Justicia porque se debe aplicar a todos "el mismo rasero". "Mientra Delgado esté sentada en el Congreso de los Diputados y el sillón azul, pido al resto partidos que sean coherentes y marquemos un listón al respecto", ha agregado.

Al ser preguntado cómo valora el PP que fuera el marido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, el que hicera los encargos a Villarejo y si tiene constancia de que fueron pagados, ha indicado que no le "consta nada" y ha agregado que se trata de una persona "ajena" a la dirección del partido. "Comprenderán que evite hacer juicios al respecto", ha apostillado.

Tampoco ha querido valorar otros datos que aparecen en esas conversaciones remitiéndose a las explicaciones de Cospedal, dado que ocurrieron en 2009. "Ninguno de los que estamos en la dirección nacional estábamos aquí. Por lo tanto, nos remitimos a sus palabras y su comunicado", ha proclamado, para añadir que la exministra ha dicho que quería "enterarse" de lo que afectaba a su partido. "No tengo elementos de juicio para abordar esta cuestión", ha agregado después.

En cuanto a si ve aceptable que un secretario general investigue a sus adversarios políticos o a sus compañeros de partido, García Egea ha recalcado que los cuatro pilares de Casado son la "honradez, la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas". "Y esta dirección no se va a alejar ni un milímetro", ha resaltado.