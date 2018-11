El PP y Cs se abstienen en la condena al franquismo aprobada por el Senado

El pleno del Senado ha condenado hoy "rotundamente" el franquismo y "cualquier acto de exaltación del mismo" en una moción del PSOE que ha salido adelante con la abstención del PP, Ciudadanos y Foro y que además avala la exhumación de Franco del Valle de los Caídos.

La iniciativa ha sido aprobada por 97 votos a favor del grupo socialista, de Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos, en tanto que el PP -con mayoría absoluta en la Cámara Alta- Ciudadanos, UPN y Foro han sumado 136 abstenciones, sin ningún voto en contra en el hemiciclo.

Pese a las críticas que el PP ha dedicado durante el debate a esta moción y a que el grupo socialista no ha aceptado enmendarla para suprimir la referencia al traslado de los restos del dictador del Valle de los Caídos, a la hora de votar sus senadores han optado por una abstención que ha facilitado su aprobación.

De hecho, el senador socialista Tontxu Rodríguez ha manifestado que a los populares les "escuece" esta moción porque "hunden sus raíces biológicas e ideológicas" en "la camisa nueva, las banderas victoriosas y la España que empieza a amanecer", en referencia al himno falangista, el "Cara al sol".

Una afirmación muy protestada desde los escaños del grupo popular, cuyo senador Joel Delgado ha asegurado que el PP condena la dictadura franquista "como no podía ser de otra manera" y ha dicho que a los españoles no les preocupa la ubicación de los restos de Franco.

Su compañero Carlos Aragonés ha visto tras la iniciativa un "significado electoral" y una intención del PSOE por "meter el dedo en el ojo al PP" con motivo del 20N, aniversario de la muerte de Franco.

El senador socialista Francesc Antich ha defendido que el texto impulsa la ley de Memoria Histórica y respalda la resolución de la Eurocámara que pide prohibir entidades como la Fundación Francisco Franco, y ha remarcado que el régimen franquista es un símbolo, junto con Hitler y Mussolini, "de la Europa que no queremos".

Los socialistas han incorporado al texto una enmienda de Unidos Podemos sobre la nulidad de las sentencias del franquismo, y su portavoz, Ander Gil, ha lamentado tras la votación la abstención "de los partidos de las derechas" para apuntar que "en cualquier país de Europa" se hubiera aprobado por unanimidad.

Los otros grupos que sí han votado a favor han mostrado no obstante sus reparos al contenido de la propuesta socialista.

Jokin Bildarratz, del PNV, se ha preguntado si no responde a una estrategia del PSOE para "seguir metiendo el dedo en el ojo" al PP, ha criticado que no haga referencia alguna a las víctimas y ha añadido que no aporta nada que no esté ya recogido en la Ley de Memoria Histórica.

Miquel Àngel Estradé, de ERC, ha denunciado la falta de "valentía" para quitar a la "derecha nostálgica" del franquismo su "apropiación" del relato histórico de esta época y ha asegurado que muchos alumnos no conocen la verdadera dimensión del "régimen criminal" de Franco por lo que leen en los libros de texto.

Joan Bagué, del PDeCAT, ha proclamado que es "imposible" estar en desacuerdo con el contenido planteado por el PSOE, y Carles Mulet, de Compromís, ha dicho que la iniciativa "no sirve para nada" y ha pedido "soluciones" como "dinamitar" el Valle de los Caídos, pese a lo cual ha votado a favor.

Unidos Podemos, por boca de Joan Comorera, ha reclamado que se evite que los restos del dictador puedan ser enterrados en la catedral de La Almudena o en cualquier otro lugar que permita la exaltación del franquismo, mientras Josetxo Arrieta ha abogado por la "propia exhumación del franquismo".

Ha apoyado también acabar con el "parque temático del fascismo" el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, en tanto que Pablo Rodríguez Cejas, de CC, ha dicho que la democracia es "incompatible" con la "veneración" a un dictador "genocida y corrupto".

Ciudadanos, cuyos cuatro senadores se han abstenido, ha apostado por lograr "los más amplios consensos políticos y sociales" en un proceso que según su portavoz, Tomás Marcos, se ha abordado "de manera precipitada".

"Mucho cuidado con lo que hacemos", ha advertido por su parte la senadora Rosa Domínguez de Posada, de Foro Asturias, porque el radicalismo "de izquierdas y derechas" puede volver, según ella, a "dividir" la sociedad española en dos bandos.