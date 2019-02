PP de CyL dice que Clemente dejó el partido y se fue a Cs porque no le ofrecieron un puesto de salida

De Santiago-Juárez, quien ha asistido este lunes al acto celebrado en las Cortes para conmemorar el XXXVI aniversario del Estatuto de Autonomía, ha defendido que las decisiones se deben adoptar de forma "más serena", tras lo que ha insistido en la necesidad de regular las "puertas giratorias en política".

"Silvia Clemente no se ha ido porque no creyera en el proyecto del PP sino porque no le ofrecieron un puesto de salida", ha zanjado el también coordinador de campaña de la candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo.

Así, ha defendido que Clemente no es un "fichaje estrella" de Ciudadanos y ha ironizado sobre quien ha sido el "fenómeno" que ha elaborado la estrategia para que la expresidenta de las Cortes encabece una candidatura a las Primarias de Ciudadanos, ya que, a su juicio, con esta maniobra lo único que se consigue es "acabar" con Cs en Valladolid y en Castilla y León.

En este punto ha recordado que Clemente "no creía en la regeneración política" y, a su juicio, esta situación se hizo evidente cuando "intentó frenar" desde la Mesa de las Cortes la aprobación de la Ley del Estatuto del Alto Cargo.