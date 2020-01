PP de CyL ve al Gobierno como "mafioso" que quita dinero para pedir rescate y el PSOE le acusa de romper acuerdos

"Si no me apruebas el presupuesto no te devuelvo lo que es tuyo", ha resumido De la Hoz respecto a la actitud del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos a los que el PP pedirá el próximo miércoles a través de una proposición no de ley (PNL) que se debatirá en el Pleno de las Cortes de Castilla y León que se sumen a la exigencia del abono "sin excusas y de manera inmediata" de la recaudación del IVA del citado mes.

De la Hoz ha explicado que la PNL que ha registrado el PP en las Cortes de Castilla y León está "prácticamente calcada" a una presentada por todos los grupos en el Parlamento castellanomanchego donde, según ha significado, sí ha sido posible la unanimidad, a diferencia de lo que ocurre en la comunidad castellanoleonesa por parte del "coro rociero" en el que se ha convertido, a su juicio, el partido que lidera el socialista Luis Tudanca en un "afán" por "tapar las vergüenzas" de Pedro Sánchez.

"No caben excusas (...) es un auténtico chantaje para castigar a las comunidades autónomas", ha sentenciado De la Hoz quien, tras recordar que esos 142 millones de euros permitirían mejorar los servicios públicos que se prestan en Castilla y León, ha acusado al PSOE de enarbolar la bandera del "cuanto peor mejor".

"Piensa en ladrón que todos son de su condición", ha respondido por su parte el secretario regional del PSOE que se ha confesado "un poco harto" de que PP y Ciudadanos no hayan dedicado "ni un minuto" a gobernar en Castilla y León en su estrategia "de siempre" de hacer oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "esta vez de manera más repugnante", como criticar que no iban a recibir unas entregas a cuenta que sí han llegado y ante lo que ha exclamado: "¡Basta ya!".

Tudanca se ha reafirmado una vez más en que el problema del IVA de diciembre de 2017 lo generó el ministro Cristóbal Montoro con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno sin críticas por parte del PP de Castilla y León si bien se ha mostrado convencido de que si el actual Ejecutivo puede resolverlo "lo solventará". "Si hay posibilidad legal se pagará, si no la hay no porque sería ilegal", ha añadido.

Dicho esto, ha recordado que la Comunidad pudo haber recibido ese dinero si hubiese salido adelante el proyecto de presupuestos que presentó Pedro Sánchez y que fue rechazado por el PP de la mano de Bildu y de los independentistas.

"Un poco de memoria", ha recomendado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que ha pedido a su homólogo en el PP "un poco de tranquilidad". "Dejen de insultarnos que no somos tan mala gente", ha ironizado Tudanca que ha acusado al Partido Popular de pretender romper con su PNL el Pacto de Comunidad sobre financiación autonómica firmado con Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta por lo que el PSOE responderá con una enmienda con el "texto literal" de ese pacto frente al "uso partidista" del actual jefe del Ejecutivo.

Las discrepancias sobre los 142 millones de euros en concepto de IVA centrarán el debate del próximo pleno de las Cortes, el primero del nuevo periodo de sesiones en el que, según ha avanzado De la Hoz, el Gobierno autonómico va a poner "la directa" para impulsar la actividad legislativa con la aprobación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2020 como principal norma, a la que ha sumado la nueva Ley de Caza, la norma que regulará el Tercer Sector o la de supresión del Impuesto de Sucesiones.

Sin embargo, Tudanca ha acusado al Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos de no haberse puesto a trabajar aún y de no haber impulsado iniciativas legislativas, como afeará precisamente en su primera pregunta de control al presidente de la Junta al que se dirigirá el martes para saber si va a empezar a trabajar "en algún momento".

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista ha reivindicado la "utilidad" de las iniciativas de su partido, como la toma en consideración de la proposición de ley para modificar la ley del juego, controlar y restringir esta actividad y destinar la recaudación de la tasa por este concepto a prevenir la ludopatía.

El PSOE ha registrado además una PNL para defender el derecho a la educación "en su sentido más amplio" e instar a PP y a Ciudadanos a "soltarse de las cadenas" de Vox, en alusión al 'pin parental' aprobado en otros territorios. "En Castilla y León no lo vamos a consentir, que se retraten", ha advertido Tudanca ante el "juego ambiguo" que mantienen en su opinión 'populares' y liberales.

En el caso del PP, la otra PNL a debate recoge una petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla y León y a un manifiesto en defensa de la dignidad de las víctimas y de la memoria de las mismas, un texto que De la Hoz ha admitido que hubiese preferido que se hubiera registrado de manera conjunta. En la argumentación de la PNL el PP explica que no ha sido posible la aprobación unánime de una declaración institucional para su lectura al inicio del pleno del martes día 4.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz, Ana Carlota Amigo, preguntará a Fernández Mañueco sobre cómo va a defender Castilla y León de un Gobierno apoyado por "gente que quiere romper España" y a la que el país le importa "un comino". "Lo quieren todo para ello, el resto de España les importa un comino", se ha reafirmado en concreto.

Asimismo, la formación liberal ha registrado una PNL en defensa del AVE León-Madrid, del mantenimiento de las taquillas en las estaciones de las zonas rurales y de la eliminación del coste de las autopistas que atraviesan Castilla y León.

Respecto a los 142 millones de euros, ha recriminado al Gobierno que no puede quitar a las comunidades el dinero que les corresponde ya que, entre otras cosas, lleva a renunciar a infraestructuras necesarias. "Veremos cómo decide la Junta reclamarlo", ha añadido Amigo partidaria de hacer "todo lo necesario" para que "el Gobierno de las desigualdades" devuelva "voluntariamente" los 142 millones de euros y evitar así crear más desigualdades ya que, de lo contrario, Castilla y León "va a salir perjudicada".

El orden del día del Pleno arrancará con las tradicionales preguntas de control a los miembros del Gobierno e incluye sendas interpelaciones del Grupo Socialista en materia de turismo y de políticas activas de empleo y otras dos mociones sobre desarrollo rural, del PSOE, y sobre infancia, defendida por los dos procuradores de Podemos, en el Grupo Mixto.