PP reitera que recurrirá el Estatuto vasco y PNV advierte de que sería un recurso a un texto respaldado en parlamentos

El PP ha insistido en que presentará recurso previo de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto vasco si continúa siendo "tan inconstitucional como ahora", mientras que el PNV ha criticado que se pretenda recurrir un texto que estuviera respaldado por el Parlamento vasco y el Congreso y ha advertido de que "la unidad desde la imposición supone construir el Estado desde una base antidemocrática".

Por su parte, EH Bildu ha considerado "inútil" intentar "mutilar" el Estatuto para que "cuele en Madrid" y Elkarrekin Podemos ha criticado el "chantaje previo" que supone anunciar este recurso. El PSE-EE ha apuntado que, si la reforma es "viable y legal", no se tendría que tener "ningún miedo" a un recurso.

En debate entre parlamentarios en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, los distintos grupos con presencia en la Cámara vasca se han pronunciado de este modo en relación a la reforma del Estatuto vasco que se está abordando y que acaba de concluir la fase de trabajo de los expertos juristas.

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha asegurado que, tal y como anunció el presidente popular, Pablo Casado, su intención es interponer recurso previo de inconstitucionalidad sobre el nuevo estatuto vasco si el texto pasa el "corte" en el Congreso y sigue siendo "tan anticonstitucional como ahora".

"Que nadie tenga ninguna duda", ha subrayado Damborenea, que ha apuntado que "a los ciudadanos hay que ofrecerles consultas sobre cosas legales y democráticas".

Asimismo, ha denunciado que "no se puede pretender que un Estatuto de unos pocos modifique la Constitución de todos y afecte a todos" y, por ello, ha señalado que "lo democrático" en un estado de derecho es "respetar los marcos legales y, si no te gustan, planteas la reforma de la Constitución para introducir el derecho a decidir lo que te de la gana".

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, ha lamentado que, en caso de que una reforma "prospere en el Congreso, con todo se reserva todavía el recurso previo de inconstitucionalidad" en lo que ha calificado como "otro cedazo de seguridad interpretativa que definieron" el PP y el PSOE.

Egibar ha advertido de que, en todo caso, será "un recurso previo de inconstitucionalidad a un texto que haya prosperado en la Cámara vasca y en el Congreso de los Diputados" y ha insistido en que "la unidad desde la imposición y la pertenencia desde la obligación supone construir el Estado desde base antidemocrática porque dicha unidad no fue ni es consecuencia de la libre adhesión ni la voluntad de los pueblos".

En este sentido, ha recordado que la Constitución obtuvo en Euskadi, en el referéndum para su aprobación, "el 30,8% de síes". Por ello, ha advertido a los que dicen que en Cataluña se votó "masivamente" la Constitución de que "el mismo argumento no puede servir para una cosa y para la otra". "Y eso es lo que está pasando con la Constitución española a la que recurrís cada vez que podéis y en este caso con el recurso previo de inconstitucionalidad", ha criticado.

"NO CUELA NADA"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha señalado que no hay "una cuestión estrictamente jurídica", sino de carácter político y, de este modo, el recurso anunciado por el PP refleja la "inutilidad del esfuerzo que están haciendo algunos por mutilar el estatuto que vamos a aprobarnos y autocensurarnos con esperanza de que eso cuele en Madrid".

"Eso no va a colar en Madrid, no va a colar nada porque en Madrid no aceptarían, a día de hoy, ni el Estatuto de Gernika", ha indicado Casanova, que ha apostado por "hacer ver a Madrid que este país exige avanzar en el autogobierno y que hay una mayoría social que está dispuesta a compromese", lo que no se consigue "autocensurando el texto" que vaya a salir del Parlamento vasco, sino demostrando que "van a tener un problema político con la sociedad vasca, como lo están teniendo en Cataluña".

Según ha apuntado, "cualquier vía que no sea la articulación de nuestros derechos con un respaldo sólido y con una asertividad" frente al poder central del Estado está "condenado a que haya un Estatuto que nazca cojo y mutilado", que no responda a las necesidades de los ciudadanos vasco y que, además, "va a terminar en la vía muerta, en cualquier sala del TC".

La parlamentaria del PSE Alexia Castelo ha advertido de que, para no generar "frustración ni confrontación", la reforma del Estatuto tiene que ser "viable y legal". Según ha indicado, "no tendríamos que tener ningún miedo, si es legal y lo hacemos dentro del marco constitucional, a ningún recurso previo de inconstitucionalidad".

Según ha indicado, "sin renunciar cada uno a su ideario, tiene que ser capaz de ceder para el encuentro de todos y conseguir una reforma, que creemos que es posible, que no sobrepase el marco constitucional". En caso contrario, ha insistido en que el PSE "no va a estar".

Castelo ha subrayado que su partido no desea "perder el tiempo" en el debate sobre el derecho a decidir, sino centrarse en que el autogobierno es "el mejor instrumento de defensa" de los derechos de la ciudadanía vasca.

Finalmente, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga ha criticado el "chantaje previo" del recurso de inconstitucionalidad y ha lamentado que "parece que hay una voluntad expresa de bloquear" el Estatuto que "ya se dijo, en el momento inicial, que tenía que ser en un marco legal para que pudiéramos reformarlo y poder progresar". Sin embargo, ha criticado, al PP progresar "le aterra" y, por ello, "está buscando la forma de bloquearlo".

También ha denunciado que se "pierda el tiempo en debates que sabíamos desde el principio que iban a bloquear la capacidad" de reformar el Estatuto y, sin embargo, "se habla poco de lo que proponen los expertos sobre derechos de las personas, como título 1", del nuevo texto.

Macazaga ha advertido de que "los ciudadanos nos ven bloquearnos en debates estériles", si bien ha precisado que su partido "no huye" del debate sobre el derecho a decidir.