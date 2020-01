El PP pide a la Eurocámara que suspenda "inmediatamente" la condición de eurodiputado de Junqueras

"Se ha hecho justicia. Junqueras no será eurodiputado y permanecerá en la cárcel. No puede ser de otra forma porque los que dieron un golpe a la democracia española y, por tanto, europea, no pueden quedar impunes", ha señalado en un comunicado.

A su juicio, con las decisiones del Supremo "han ganado la democracia y el respeto a las libertades, ha ganado España y ha ganado Europa".

Junqueras fue reconocido como eurodiputado este lunes por la Eurocámara en una nota administrativa pero el Tribunal Supremo español ha dado a conocer este dos autos que determinan la situación procesal del líder de ERC.

En concreto, la Sala del Supremo que juzgó a Junqueras por el 'procés' independentista ha rechazado autorizar su desplazamiento el próximo lunes a Estrasburgo para que pueda hacer efectiva esta condición de eurodiputado. Tampoco ha declarado la nulidad de la sentencia por la que le condenó a 13 años de cárcel por sedición y no cursará un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder ejecutarla.