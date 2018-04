PP pide a Franco que dimita y tire "a la basura" la moción de censura; y Cs y Podemos ven diferencias con caso Cifuentes

Así se han manifestado los portavoces de los distintos grupos en los pasillos de la Asamblea, poco antes de empezar el Pleno, sobre la información publicada hoy por Okdiario, que señala que Franco puso entre 1995 y 2003 en su ficha en el Parlamento regional que era licenciado en Económicas cuando no lo es.

Al respeto, Ossorio ha tildado de "lamentable" este hecho porque fue precisamente ese diputado socialista el que registró la moción de censura. "Pedimos al PSOE, al partido de los ERES, de Griñán, que se gastaba el dinero de los desempleados en cocaína y en otras cosas, que si tienen algún mínimo de dignidad, cojan la moción de censura y con mucho cuidado mientras el señor Franco dimite, la depositen en la basura, que es donde tienen que estar", ha dicho.

Preguntado por los periodistas sobre la comparación con el caso Cifuentes, el portavoz del PP ha subrayado que Franco "está acreditado que no tenía esa licenciatura" y, en cambio, "la señora Cifuentes sí tiene ese máster y quien diga quien falso lo tiene que demostrar". "Y que lo demuestre la universidad y la Justicia", ha apostillado.

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, ha señalado que el también secretario general del PSOE de Madrid ya ha dado "profusas" explicaciones sobre su no licenciatura en Matemáticas, "cosa que le honra, a diferencia de lo que hizo Cifuentes, que estuvo escondida muchísimos días".

"Franco lo primero que ha hecho es comparecer ante todos ustedes y ahora lo que es importante es no desviar el foco de atención de lo que es verdaderamente importante, que es lo que ha hecho Cifuentes", ha añadido.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha señalado que hay "intereses de ir sacando cosas de muchas personas y cargos públicos" y ha pedido que José Manuel Franco de explicaciones.

"Pediría no hay que confundir unas cuestiones con otras. Cada uno tiene que dar explicaciones de su pasado, de sus currículos pero lo que tenemos encima de la mesa es un presunto delito de Cifuentes, que no tiene nada que ver si sabes inglés o no. Eso es grave si mientes, pero no como cometer un delito. Vamos a ver cómo acaba todo eso y el PSOE y Franco también tienen que ver con esa exageración de su currículum", ha concluido.