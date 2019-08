PP exige al Gobierno que "colabore" con la Geoda de Pulpí (Almería) y "apoye" Los Millares como Patrimonio de la Unesco

En rueda de prensa, el secretario general y diputado nacional, Javier Aureliano García ha indicado que el monumento natural, único en Europa y que se abrió al público el lunes, ha recibido el apoyo del Ayuntamiento, de la Diputación de Almería y de la Junta de Andalucía y ha considerado que se "cumplen los elementos para que el Gobierno de España pueda participar en la puesta en valor".

Sobre Los Millares, García ha afirmado que esta iniciativa cuenta con el apoyo de la sociedad almeriense, de los Ayuntamientos en los que se encuentra este yacimiento arqueológico, y de la Diputación de Almería.

"Queremos que el Gobierno lidere también como Patrimonio Mundial de la Humanidad este yacimiento cuna de una cultura que merece el respaldo del Congreso de los Diputados para que todos vayamos a una y logremos que se incluya en el Patrimonio Mundial de la Unesco", ha indicado.

Al hilo de esto, ha señalado que los diputados del PP han estado trabajando durante todo este tiempo, escuchando las demandas de los almerienses, lo que ha tenido como resultado 13 preguntas al Gobierno y dos proposiciones No de Ley relacionadas con la rebaja fiscal y con el litoral de Balerma.

Frente a esta actividad, según ha criticado, otros grupos políticos como es el caso del PSOE o Vox "no han hecho preguntas al Gobierno ni han registrado ninguna Proposición No de Ley" mientras que, según ha precisado, Cs solamente ha hecho dos preguntas al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No solo el Gobierno está de vacaciones, también los diputados socialistas por la circunscripción de Almería están de vacaciones", ha afirmado para lamentar que la "inestabilidad" esté "afectando negativamente a las inversiones en Almería".

García ha anunciado que tras la constitución de las Comisiones en el Congreso y Senado, Juan José Matarí ha sido designado como presidente de la Comisión de Seguridad Vial, y también será portavoz adjunto de Política Territorial y en Política de Pesca; Rafael Hernando ha sido nombrado secretario de la Mesa del Senado; y él mismo ocupará la portavocía de la Comisión de Seguridad Vial, y será portavoz adjunto de Política Exterior en el Congreso de los Diputados.

"Tanto la pesca como la agricultura van a estar bien representadas por diputados de la provincia de Almería y estaremos pendientes de la política territorial, así como de las demás comisiones para velar por los intereses de los almerienses que fue lo que nos encomendaron el pasado 28 de abril", ha concluido.

"CASTIGO" A LA PROVINCIA DEL PSOE

Por su parte, Matarí ha asegurado que no sabe cómo "no se le cae la cara de vergüenza" al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, cuando el "Gobierno de Sánchez sólo ha traído a la provincia retrasos en las inversiones y discriminación a los agricultores".

"El Gobierno de Pedro Sánchez no ha traído a Almería nada nuevo y nada que no estuviera ya programado y presupuestado", ha afirmado para añadir que, desde que el PSOE gobierna en España, "se ha producido retraso y paralización" en las obras programadas y presupuestadas del AVE, en el cambiador de ancho en Granada, en la conexión Granada-Almería, en la conexión de la A-7 y el tercer carril, en las desaladoras de la provincia, y en el paseo marítimo de la capital.

Además, según ha dicho, se ha producido "una discriminación "con los agricultores de la provincia en la rebaja fiscal, ya que 1.800 hectáreas de hortalizas de los municipios de Adra, Balanegra, El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera, "se quedarán sin poder beneficiarse de la rebaja fiscal por la negativa del Ministerio de Hacienda a reconocer los daños sufridos durante el tornado y diversas tormentas de granizo y lluvia a comienzos de 2018".

Al margen de los "retrasos y la paralización" de las obras, el diputado del PP ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha castigado" a la provincia de Almería por ejemplo "no ejecutando" los 200.000 euros del Museo Pérez Siquier en Olula del Río, o los tres millones para la rehabilitación del Hospital Provincial, paralizando el convenio del cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, o "abandonando" la playa de Balerma y Guardias Viejas en El Ejido.

"Lo que está claro es que no ha aportado nada nuevo a la provincia en los proyectos de inversiones tan necesarios para Almería como por ejemplo el AVE, cuyos proyectos no avanzan al ritmo que debían y acumulan retrasos, además de no haber un compromiso firme para que en 2023 llegue a la provincia como así se había comprometido el Gobierno del PP", ha señalado.

Por último se ha referido a la contestación sobre la pregunta que los diputados del PP hicieron relativa al Hospital Provincial, y ha lamentado que el Gobierno "no garantice cuándo" se va a hacer la transferencia del 1,5% cultural para continuar con la rehabilitación de este edificio "histórico y emblemático" de la capital.