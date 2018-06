El PP avisa al Gobierno de que acompañará a las víctimas de ETA si salen a la calle

El diputado popular Javier Maroto ha avisado hoy al Ejecutivo de que si las víctimas del terrorismo "salen a la calle para decir que no les gustan las medidas del Gobierno en materia de ETA, el PP estará para acompañarlas".

En el pleno del Congreso, Maroto ha cuestionado el posible acercamiento a cárceles del País Vasco de presos etarras y ha instado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a "ejercer un papel importante" como miembro del Gobierno para evitar que éste "se equivoque".

Maroto ha valorado "el pedigrí y la experiencia" de Grande-Marlaska y le ha confesado su "respeto y cariño personal", que le hace pensar que el juez no está "cómodo" en un Gobierno que se plantea el acercamiento de presos que no han reconocido el daño que causó su violencia, y frente a la opinión de las víctimas del terrorismo.

El diputado del PP le ha instado a reflexionar sobre lo que piensa "la gente normal y corriente, la gente de bien de España" y le ha preguntado si está "tranquilo" en el Gobierno de Pedro Sánchez escuchando a las víctimas

"La normalización no es acercar presos ni contentar a los independentistas, es otra cosa, es que el relato de la historia del País Vasco en referencia a ETA tenga incluidas las palabras democracia y dignidad", ha señalado el político.

Marlaska ha pedido al PP que "no utilice" a las víctimas del terrorismo y que no confunda a la ciudadanía ya que acercar a presos a su lugar de residencia previo no es un beneficio penitenciario.