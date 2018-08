El PP pide que el Gobierno "explore" si Torra cometió delito de apología con su frase "bélica" sobre atacar al Estado

"En su día se recogió el delito de apología, que me parece que puede encajar con estas declaraciones y el Gobierno de España lo tiene que explorar", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que Torra afirmara el pasado viernes en un acto en la prisión de Lledoners que el Govern de la Generalitat "va a atacar al Estado español injusto".

Para el dirigente 'popular', estas declaraciones del presidente de la Generalitat son afirmaciones "bélicas" y ha exigido al Ejecutivo central que "no esconda la cabeza debajo del ala" porque, en su opinión, "el independentismo si algo ha demostrado a lo largo de los últimos años es que no tiene ningún problema en pasar de las palabras a los hechos".

En esta línea ha recalcado que el Gobierno de Sánchez, en base a esas declaraciones de Torra, "debe estar dispuesto a explorar una vía legal" e "intentar acogerse al tipo penal".

ENCONTRONAZO CON TORRA

Asimismo, García Albiol ha recordado el encontronazo que protagonizó junto a Torra este viernes durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado en Cambrils (Tarragona).

"Le dije de manera pausada que me parecieron impresentables las declaraciones que había realizado y él me dijo que le estaba ofendiendo, a lo que yo le repliqué que esas declaraciones estaban fuera de lugar, pero no tendía a razones hasta que al final le apunté que la actitud que estaba teniendo dejaba mucho que desear", ha explicado.

En este sentido ha asegurado que utilizó el encuentro con Torra para "trasladar" su opinión sobre las declaraciones que realizó el presidente de la Generalitat ya que, según ha dicho, el Parlamento catalán se encuentra cerrado y en su labor parlamentaria ha aprovechado para expresar sus apreciaciones.