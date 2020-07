El PP critica que el Gobierno prescinda de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "¿Qué quiere ocultar?

Montesinos ha subrayado que no hay rueda de prensa tras el Consejo de Ministros "para no tener que responder las preguntas de los periodistas". "¿Qué quiere ocultar el Gobierno? ¿Sobre qué no quiere rendir cuentas ante los medios de comunicación?", ha interpelado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

De la misma manera, Gamarra ha exigido "transparencia" y ha recriminado al Gobierno que no celebre esa comparecencia cuando debe explicar a los españoles "qué está pasando". "No se puede esconder hoy el Gobierno, que ha decidido que no da una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que tienen qué ocultar?", ha enfatizado durante un acto de campaña en Vitoria con el candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz.

El Ejecutivo ha confirmado que no se celebrará esa rueda de prensa anunciado y se ha comprometido a informar de los acuerdos adoptados a través de notas de prensa. Está prevista la aprobación de una nueva línea de créditos ICO de hasta 50.000 millones de euros, 10.000 de los cuales irían destinadas a ayudar a empresas solventes en problemas por la crisis del Covid-19, así como la puesta en marcha de un nuevo Plan Renove para incentivar la compra de automóviles.

FIRMA DEL PACTO POR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL EMPLEO

Se trate de un Consejo de Ministros ordinario u extraordinario, como este caso, el Gobierno siempre ofrece una rueda de prensa para informar de las decisiones adoptadas. En muy raras ocasiones esta comparecencia ante los medios de comunicación se ha suprimido. Ocurrió por ejemplo con la reunión del 3 de junio de 2014 que aprobó el proyecto de ley orgánica que reguló la abdicación del rey Juan Carlos I.

Este viernes figura en la agenda del Gobierno la firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo que preside Pedro Sánchez con los líderes de la CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT, así como con varios miembros de su Ejecutivo.