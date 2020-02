PP exige a Hacienda 170 millones para Galicia en incentivos y Montero niega la cifra y la obligación legal de pagarla

El debate se ha producido en el Pleno de la Cámara Alta, ante la pregunta de la senadora 'popular, Elena Muñoz, quien ha exigido la devolución a su comunidad de 170 millones por incentivos previstos en los Presupuestos de 2018 como "comunidad cumplidora".

"No tengo ningún dato que avale por qué 170 millones", le ha respondido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para quien se trata de "un cálculo unilateral". Según los cálculos del PP, se compensaría a Galicia por haber tenido que devolver al Gobierno 170 millones por liquidaciones negativas de dos ejercicios anteriores.

Montero ha asegurado que en los Presupuestos de 2018 "lo único que figura es que se podrá acordar la aprobación de incentivos" a las autonomías en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales, pero que esto no es "ninguna obligación legal". Si Galicia firmó un acuerdo con Galicia para compensarle por cumplir no fue de manera transparente, porque no llegó a ningún acuerdo con Andalucía, que según ha dicho también cumplió y ella era la consejera en esos años.

La senadora le ha respondido que no pueden esperar nada del Gobierno cuando "debe" a las autonomías los 2.500 millones del IVA de 2017 y "se ha gastado el dinero en sanidad, educación o servicios sociales de las comunidades autónomas en sus gastos de campaña electoral para su mayor gloria".

La ministra le ha respondido que "los únicos que por sentencia han ido dopados a las elecciones han sido del PP", en referencia a la sentencia del caso Gürtel de la Audiencia Nacional que condenó la financiación del PP valenciano de las campañas electorales de 2007 y 2008.