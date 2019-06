El PP, sin apoyos para una moción de censura en Huesca, propone ahora al PSOE un acuerdo de estabilidad institucional

Así lo ha explicado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Huesca, Ana Alós, nada más expirar el plazo que esta formación política había dado para recabar apoyos para una moción de censura que apartase de la Alcaldía al socialista Luis Felipe, que fue investido el pasado sábado a raíz de un voto en blanco.

Al ser la lista más votada en las elecciones municipales, el socialista se hizo con la Alcaldía, en la que estará al frente con 10 de los 25 concejales del pleno.

Alós ha manifestado que le ofrecen un acuerdo "no de gobierno, pero sí de estabilidad para garantizar que esta ciudad va a tener presupuestos y ordenanzas fiscales los cuatro próximos años" y ha instado a llegar a un acuerdo. "La finalidad", ha dicho, "es garantizar que no tenga que depender el Gobierno municipal de un grupo que para nosotros en este momento no ha dado las explicaciones necesarias para asegurar lo que pasó el sábado pasado".

CIUDADANOS NO QUIERE MOCIÓN DE CENSURA

Es la medida "excepcional" que plantea el PP, tras conocerse que la solicitud de moción de censura que presentó en el Ayuntamiento de Huesca no ha prosperado, al no contar con la firma de los tres concejales de Ciudadanos.

Para que dicha moción de censura hubiera prosperado era necesario registrarla acompañada de la firma de los 13 concejales que en el pleno municipal conforman la mayoría absoluta, pero sólo ha contado con las 9 firmas del PP. El portavoz de Vox, Antonio Laborda, ha acudido al Ayuntamiento con la intención de firmar pero no lo ha hecho porque según ha manifestado "no era necesario ya que Ciudadanos no ha firmado".

La 'popular' Ana Alós ha lamentado lo ocurrido y ha explicado que esta moción de censura se ha presentado para rectificar lo ocurrido el pasado sábado. "Nosotros presentamos esta moción de censura para rectificar lo que no se materializó el sábado en este Ayuntamiento. Todos sabemos que hubo un voto en blanco que cambió el gobierno de esta ciudad, que días después nadie ha aclarado y que a día de hoy ningún oscense tiene dudas de quién lo realizó".

Alós ha trasladado a Ciudadanos que si lo desean pueden judicializar este asunto. "Si Ciudadanos a partir de ahora sigue diciendo que yo tengo que pedir disculpas le recomiendo que si cuestionan la veracidad de cada una de las palabras que yo he dicho públicamente me lleven a los tribunales".

VOX

A la salida del Consistorio, Laborda ha pedido al PP y a Ciudadanos seriedad por el interés de la ciudad. "Mi intención era firmar pero no es necesario y queremos dejar claro que Vox es un partido que tiene palabra y no nos vamos a meter en los líos que tengan otros partidos políticos".

Ha subrayado que han venido a trabajar, a sumar y "tener decencia por los ciudadanos de Huesca". En referencia a Ciudadanos, Laborda ha manifestado: "un partido que vierte un voto en blanco y no lo reconoce, su credibilidad para mí es nula, pero nosotros en la guerra de partidos no entramos".

CIUDADANOS

Desde Ciudadanos han dado a conocer que no firmaba la moción de censura mediante una nota de prensa, en la se argumenta que "se trata de una decisión unánime, tanto en el grupo institucional como a nivel orgánico" y que "se basa en que la moción de censura no puede ser utilizada como herramienta de táctica política, sino como elemento real de censura, en su caso, del gobierno municipal en la figura del alcalde".

Esta formación ha aseverado que "la moción ha de ser constructiva y basarse en la confianza mutua de los proponentes". En la nota de prensa se añade, además, que "ningún concejal puede suscribir, durante un mismo mandato, más de una moción de censura, por lo que consideran que sería una irresponsabilidad restringir esta posibilidad durante cuatro años y otorgar un cheque en blanco a Ana Alós".

En cualquier caso, han censurado la actitud de los integrantes del grupo municipal del Partido Popular de Huesca respecto a "los descalificativos, insultos y falsedades que han vertido en los últimos días contra sus concejales y partido" y han abogado por la apertura de un periodo de análisis y reflexión por parte de todos los actores políticos de esta institución.

VOTO EN BLANCO Y MOCIÓN DE CENSURA

El PP ha presentado este martes en el Consistorio oscense la moción de censura para apartar a Luis Felipe de la Alcaldía que obtuvo a raíz de un voto en blanco y para esclarecer qué había ocurrido en el pleno de investidura el pasado sábado, cuando dicho voto en blanco impidió que saliera adelante el acuerdo al que habían llegado PP y Ciudadanos con apoyo de VOX para investir a la Popular, Ana Alós, alcaldesa de Huesca.

Desde un primer momento, las miradas del PP y de VOX se dirigieron hacia Ciudadanos, que ha negado reiteradamente la autoría del voto en blanco.

El PP decidió presentar la solicitud de moción de censura y dio un plazo de 48 horas para que los concejales pudieran firmarla, ya que si Ciudadanos no tenía ningún inconveniente en que el acuerdo que existía siguiera adelante y que la Popular se hiciera con la Alcaldía, votaría a favor de que dicha moción saliera adelante. Sin embargo no ha sido así.

Desde el pasado sábado hasta este miércoles, el PP ha manifestado su incredulidad por lo ocurrido en varias ocasiones y Ciudadanos se ha sentido atacado y acusado, por lo que ha solicitado que la 'popular' Ana Alós les pidiera disculpas, tan sólo para empezar a analizar si firmaban la moción o no. Al respecto, Alós aseguraba que no pediría disculpas a Ciudadanos.

EL SOCIALISTA LUIS FELIPE MANTIENE LA ALCALDÍA

Al no ser posible la moción de censura, el socialista Luis Felipe mantiene la Alcaldía, que consiguió por sorpresa el sábado en el pleno y en la que ha estado al frente durante los últimos 4 años.

En las elecciones municipales del 26 M, el PSOE logró 10 de los 25 concejales del pleno municipal, por lo que ahora Luis Felipe tratará de llegar a acuerdos con los partidos políticos que cuentan con representación municipal en el Ayuntamiento de Huesca. El PP obtuvo 9 concejales, Ciudadanos 3, Con Huesca 2 y 1 VOX.

Tras la investidura el pasado sábado, Luis Felipe aseguró que se iba a reunir con el resto de grupos, ya que accede a la Alcaldía en minoría.