El PP justifica en Iglesias su negativa a unos Pactos de la Moncloa: "Trabaja en la destrucción del sistema del 78"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha justificado la negativa a unos nuevos Pactos de la Moncloa en la presencia del líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a quien ha acusado de trabajar "en la destrucción del sistema del 78".

"No establezco vetos pero no le veo ningún sentido a un acuerdo con Podemos", ha asegurado la portavoz 'popular' en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que la formación morada no es una base "para construir nada".

Álvarez de Toledo se ha expresado así tras ser pregunta sobre la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de lograr un gran acuerdo nacional entre todos los partidos. Para la dirigente, son los postulados de Podemos los que no permiten "encontrar lugares comunes" para edificar ese pacto.

SÁNCHEZ HABLA DE LOS PACTOS SIN "PLENO CONOCIMIENTO DE CAUSA"

"Podemos no es el Partido Comunista de los años 70. Iglesias no es (el líder del PCE Santiago) Carrillo. Carrillo había evolucionado y trabajaba en la construcción e Iglesias lo contrario, trabaja en la destrucción", ha justificado, para después criticar que el vicepresidente "trabaja en una dirección radicalmente antitética a los pactos de la Transición.

En este sentido, la portavoz parlamentaria ha señalado además que es "muy difícil separar los ingredientes del conglomerado" que han compuesto, a su juicio, Sánchez e Iglesias. "Son un proyecto. Son una unidad de destino en lo universal", ha insistido.

Así, Álvarez de Toledo ha sostenido que el jefe del Ejecutivo "jamás se atrevería a hacer actos constitucionalistas dejando al lado de la izquierda a su compañero y excompetidor" Iglesias. Además, a su juicio Sánchez no está hablando de los Pactos de la Moncloa "con pleno conocimiento de causa".

"Entiendo que muchísima gente quiere un acuerdo constitucional. Pero hay que entender dónde está el PSOE y cuáles son sus prioridades desde hace tiempo. Sobre todo, para no empeñarnos en batallas que puedan llevar a la melancolía", ha zanjado.