El PP acusa a Iglesias de usar las puertas giratorias y éste responde que Casado no llegará a presidente

En su turno de réplica en la sesión de control, Iglesias no ha hecho mención a esta cuestión, y se ha dedicado a explicar su teoría de que la estrategia de "la pataleta, el berrinche y la provocación" del PP responde, a su juicio, a que son conscientes de que "no van a gobernar ni dentro de unos meses ni dentro de cuatro años", y de que su líder, Pablo Casado, "no va a ser presidente del Gobierno".

García Egea se ha referido en su pregunta a Iglesias a la entrada en el Consejo de Administración de Enagás de Cristóbal José Gallego --miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y del El Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos--, junto a los exministros socialistas José Blanco y Jose Montilla.

"Si como decía, las puertas giratorias son formas de corrupción, y ahora acopla un amigo en Enagás, ¿esto qué es?", ha preguntado García Egea, quien no ha obtenido respuesta por parte de Iglesias sobre este asunto, ya que no lo ha mencionando en su turno de réplica.

IGLESIAS: "LAS IDEAS DEL PP HAN SIDO DERROTADAS SOCIALMENTE"

Sin embargo, el vicepresidente ha centrado su segunda intervención en exponer su "reflexión" de que la estrategia del PP de "provocar" responde a que son conscientes de que no van a poder gobernar en los próximos años.

El motivo, según Iglesias es que "sus ideas han sido derrotadas socialmente" y que "la mayoría social no va a apostar nunca más ni por ni por amnistías fiscales, ni por corrupción y por privatizaciones". "Si algo ha producido la pandemia es poner en valor la solidaridad, la defensa de lo público y la fraternidad", ha asegurado.

Por ello, cree que hasta el propio Casado es consciente de que "nunca más va a sumar los escaños suficientes de Ciudadanos, PP y Vox y que por eso es consciente de que no va a ser presidente del Gobierno". "La estrategia que está ejecutando cada día revela esa triste conciencia por su parte de que usted nunca será presidente del Gobierno", ha sentenciado Iglesias.

PP: "EL GOBIERNO DE LA MENTIRA"

Previamente, García Egea le ha acusado de "engañar" a la gente por aceptar las llamadas "puertas giratorias" y también de formar parte del Gobierno de la "mentira", gracias al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, le ha reprochado las polémicas afirmaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el vídeo de su conversación privada con una periodista el día después de la manifestación del 8-M, que se han difundido esta semana.

"Me gustaría que me respondiera con la misma sinceridad con la que hablaba Irene Montero cuando dijo esa frase de que 'ha sido por el coronavirus, pero no lo voy a decir'", ha afirmado García Egea, en relación a la explicación que dio entonces Montero a la menor afluencia en esa protesta.

En este punto, el dirigente 'popular' ha acusado al Gobierno de que "sabían que concentrar a miles de personas en una manifestación dispararía los contagios", o que "eran necesarios test y mascarillas", pero "no lo van a decir". "Saben que la cifra oficial de muertos no es la correcta, pero no lo van a decir", ha proseguido.

"Aunque usted llame a la propaganda, gestión, a la oposición, obstáculo, y a la verdad, crispación, aunque usted siga llamando a utilizar el dolor de los españoles, hacer política, yo se lo seguiré diciendo", ha manifestado, tras recordar que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en 2015 que Iglesias había hecho "de la mentira su forma de hacer política".