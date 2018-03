El PP recurre la propuesta de JxCat, ERC y CUP para defender la investidura de Puigdemont

La propuesta independentista se ha registrado este lunes por la mañana y la Mesa la ha admitido a trámite en una reunión extraordinaria por la tarde para que se pueda votar en un pleno urgente convocado para el miércoles a las 10 horas.

El PP ha recurrido la iniciativa y ha pedido a la Mesa que reconsidere su decisión de admitirla a trámite, especialmente en lo que se refiere al punto que pide que el Parlament garantice el derecho a la investidura de Puigdemont, Sànchez y Turull.

Los populares alertan de que esta propuesta vulnera el artículo 155 de la Constitución y las medidas cautelares del Tribunal Constitucional (TC) que indican que Puigdemont no puede ser investido si no está presente en el pleno y no tiene permiso judicial.

El PP recuerda que "recae sobre el presidente y la resta de miembros de la Mesa el deber de no tramitar iniciativas que eludan las medidas cautelares" del TC, por lo que exige que no se siga tramitando la propuesta.