El PP anuncia un Libro Blanco para Cataluña para revertir la expulsión del Estado e incentivar a los constitucionalistas

Álvarez de Toledo apuesta por movilizar a los demócratas con este plan que presentará en septiembre y que "va más allá del 155"

Dice que es un "chollo" ser independentista y una "ruina" no serlo, por ello incluye premios a los funcionarios desplazados a esta región

No ve "razonable" que una veintena de cargos de la Generalitat estén procesados y en sus cargos: debe haber "un profundo castigo social"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha anunciado, en una entrevista con Europa Press, que su partido está preparando un "Libro Blanco para la libertad en Cataluña" que presentará a principios de septiembre y que tiene como objetivo revertir la expulsión del Estado en esta comunidad autónoma y fortalecer a los constitucionalistas. Para lograrlo propone, entre otras medidas, aumentar la presencia del Estado, "incentivos" sociales y económicos para los constitucionalistas y proteger la "lengua común".

Se trata, según ha expuesto, de un plan "profundo y ambicioso, a largo plazo" y que "va más allá del (articulo) 155". Es una apuesta estratégica que requiere de una "convergencia" muy grande no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, de sectores como las letras, la economía, la cultura o la judicatura, entre otros.

La dirigente 'popular' recuerda que Jordi Pujol tenía un plan para Cataluña con el que organizó los "objetivos de construcción nacional, la expulsión del Estado y hasta de los valores democráticos de Cataluña" y que fue aplicando "en medios, en aulas, en espacios públicos" hasta el punto, afirma, de que ahora Cataluña es "uno de los sitios donde la democracia es más frágil".

Ahora, afirma, Cataluña es una comunidad "tomada" que hay que recuperar ya que este plan independentistas ha propiciado, según señala Álvarez de Toledo, que ser nacionalista sea "un chollo" porque está lleno de incentivos para "prosperar en la vida". Mientras que, por el contrario, ser constitucionalista en Cataluña "ha sido una ruina" y ha calificado de "héroes" a quienes se declaran como tales.

"DESMANTELAR ESTRUCTURAS PARAESTATALES"

"Eso no puede ser, ese proceso hay que revertirlo", exclama la portavoz parlamentaria del PP. Ese es el objetivo del Libro Blanco que prepara su partido y que contiene un "plan de actuación intensivo" en Cataluña, que espera que se pueda aplicar "lo más pronto posible" desde las instituciones españolas.

Álvarez de Toledo no quiere desvelar las medidas concretas que presentarán en septiembre, pero sí insiste en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en Cataluña, para lo cual propone que se "desmantelen" cada una de las "estructuras paraestatales" que se han ido creando estos años en la comunidad autónoma; que se refuerce, incentive y premie a los funcionarios del Estado en Cataluña; se proteja la "lengua común" y a las personas que quieren estudiar en español, que "lo hablan 500 millones de personas".

También apunta la necesidad de que RTVE refleje los valores del Estado y el pluralismo en su emisión en esta comunidad, al tiempo que critica a la televisión pública catalana. "TV3 es de todos o no es de nadie", exclama antes de afirmar que "no es razonable" que el director de esta cadena pública esté imputado y siga en su puesto como si no pasara nada.

"SE ASUMEN COSAS COMO NORMALES QUE NO LO SON"

En su opinión, "la ausencia de reacción social y política hace que estas cosas puedan ocurrir" en referencia también a la veintena de cargos de la Generalitat que están procesados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su implicación en el 1-O y siguen en sus puestos.

"Hemos ido aceptando o asumiendo como normales cosas que no lo son. Tenemos que devolver a cada hecho su significado y su gravedad", explica para poner el énfasis en la necesidad de "movilizar al constitucionalismo" y a los "demócratas" para que "estas cosas no pasen y haya un profundo castigo social".

En este sentido, Cayetana Álvarez de Toledo afirma que con la "ruptura" afloró la mitad constitucionalista de Cataluña que estaba "silenciada, completamente aplastada, pero que existía". Un hecho este que le da motivos para ser "optimista" ya que demuestra que existe una sociedad "tolerante, cosmopolita, abierta, demócrata" y que acepta el "pluralismo" y valora la "libertad individual".

Lamenta que esta parte de la sociedad haya estado "desprotegida por parte de las instituciones", pero apuesta "potenciar y fortalecer" y por no dejar desamparados a los constitucionalistas, por reagruparles en torno a una mesa y escuchar a todos los "mimbres" que los componen.

"Están desalentados, desanimados, pero hay que decirles no al desaliento, ni al desistimiento", apunta para acto seguido argumentar que el "separatismo se ha estrellado con el muro del Estado", que ha fracasado, aunque ahora, advierte, están utilizando "la otra vía que es la erosión interna". En su opinión, hay que aprender de las lecciones del 1 de octubre, la fecha en la que se celebró el referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

LA LLIGA DEMOCRÁTICA, UN PROYECTO MAL ENCAMINADO

No obstante, considera un "proyecto muy mal encaminado" el partido que se ha creado recientemente, la Lliga Democràtica, que se define como una opción catalanista sin complejos, basada en el diálogo y el pacto.

Este partido cuenta con una ejecutiva provisional encabezada por la politóloga Astrid Barrio y entre sus miembros destacados está un exdiputado de CiU, Nicolás de Salas, el expresidente de Sociedad Civil Catala, Josep Ramón Bosch o la ex parlamentaria de Unió (UDC) Eva Parera.

Según Álvarez de Toledo, se trata de un proyecto "desafortunado" y "abocado a repetir los errores del pasado". En su opinión, "ahonda en la fragmentación del constitucionalismo y solo sirve a los intereses de lo que pretende combatir".

Por ello, lamenta que ese proyecto se ponga en pie. "No entiendo que personas que deberían conocer muy bien el origen de lo que nos ha traído hasta aquí pretendan repetir los mismos errores, eso respecto a la Lliga".

Y en relación con Sociedad Civil Catalana (SCC), se remite a lo dicho por el escritor y profesor universitario Félix Ovejero en un reciente artículo en el que criticaba la postura del presidente de SCC asegurando que algo había que dar a los independentistas por el hecho de que suman dos millones.

Álvarez de Toledo recuerda, en este sentido, lo que pasó en el Estado de Alabama (EEUU) cuando el gobierno sacó un 98 por ciento de los votos planteando mantener la discriminación racial. "Que más da el porcentaje si lo que proponen esos dos millones es contrario a lo del resto que son 45 millones", exclama.