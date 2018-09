PP Madrid asegura que no tenía constancia de malas prácticas en Torrelodones

La portavoz del PP de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la actual dirección regional del PP "no tenía constancia" de que el exportavoz del PP de Torrelodones Jorge García hubiera alertado al partido sobre las malas prácticas del partido en el municipio madrileño.

Ayuso ha respondido de esta manera tras ser preguntada por las informaciones de la Cadena Ser que aseguran que el exportavoz municipal del PP acusó a un promotor inmobiliario local, José Luis Velasco, de inflar el censo de las primarias en la localidad para que las perdiera en favor de Arturo Martínez Amorós.

La portavoz regional ha recalcado que desde hace pocos meses existe "una nueva dirección en el PP regional" -en total consonancia con la nacional que dirige Pablo Casado, ha añadido-, y que las primarias locales "se produjeron hace más de un año", pero que "en cualquier caso", de ser verdad las acusaciones "tan graves", no las "tolerarían".

Díaz Ayuso ha añadido que les gustaría "conocer en su totalidad" las grabaciones en las que Jorge García realiza dichas acusaciones, ya que "es importante conocer como se han producido los hechos y hay que contextualizar las cosas".

"Poco más podemos aportar. Nadie tiene ningún tipo de información, no se impugnó esa Asamblea local y no sabemos si se pagaron o no las cuotas para inflar ese censo", ha reiterado la portavoz regional al término del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid, que se ha celebrado en la localidad de Arroyomolinos.

En cuanto a la renuncia al acta de concejal de Angel Viñas, que intentó chantajear a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, Ayuso ha confirmado que también ha renunciado a la afiliación del partido, una decisión que ha considerado "adecuada y correcta", ya que "en las grabaciones evidentemente hace daño a la formación".

En unas conversaciones difundidas por la Cadena Ser, Viñas supuestamente intentó que el partido que gobierna en la localidad, Vecinos por Torrelodones, no se presentara a las elecciones municipales del próximo año a cambio de no interponer una denuncia contra el Gobierno local.

"Nunca debió reunirse sin conocimiento del partido. Esto es muy grave y se tiene que poner en conocimiento de la fiscalía", ha subrayado Ayuso, insistiendo en que, ante "la gravedad" de las grabaciones, la decisión de dimitir ha sido "lo más correcto".