El PP de Madrid 'pasa al ataque' con el currículum de Franco y éste defiende que buscan "crear una cortina de humo"

La primera que ha traído el currículum de Franco al hemiciclo de Vallecas ha sido la propia Cifuentes. En su 'rifirrafe' con el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, le ha espetado que si busca currículums falsos busque "en su bancada o en la del PSOE".

Lo mismo ha hecho en el turno de respuesta a la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta. Le ha recordado que "el próximo candidato de Podemos consiguió una beca en dinero negro pagando a todos los contribuyentes", para a renglón seguido afearles que esa sea la ética de su partido como también "las de sus socios de gobierno", en referencia al secretario general del PSOE-M.

Tras ella, en su turno el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha sostenido que Franco "engañó a los madrileños durante ocho años con una falsa licenciatura en Matemáticas". "Si al partido de los ERE, si al partido de Chaves, si al partido de Griñán le queda alguna mínima dignidad, mientras el señor Franco presenta su dimisión cojan con mucho cuidado su moción de censura y la tiran a la basura", ha soltado, mientras portaba el libro oficial de la Asamblea y un documento que recogía desde cuando constaba su licenciatura, entre aplausos de la bancada 'popular'.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido ha invitado a los socialistas, también durante una respuesta a una pregunta parlamentaria de estos, a que "actúen conforme a lo que dicen".

Garrido ha apuntado que este jueves se ha enterado de "la falsificación del currículum de Franco" y dirigiéndose a Gabilondo le ha espetado que no le tiene que decir qué hacer porque ya lo dijo él mismo: si alguien del PSOE hubiera hecho lo que Cifuentes "no duraría ni un día en el Grupo Socialista". "Le queda todo el día de hoy para exigir la dimisión de Franco y que creamos en su honestidad", ha dicho.

Tras él, ha sido la diputada del PP María Eugenia Carballedo quien ha sostenido que la presidenta regional es "lo mejor" que le puede pasar a la Comunidad y ha criticado que el secretario general del PSOE-M estuvo "ocho años mintiéndole a los madrileños desde la Asamblea". "Eso lo hemos sabido esta mañana, la duda que yo planteo es qué va a hacer Ciudadanos y si pedirá en coherencia la dimisión del 'número 1' de los socialistas o va a mirar hacia otro lado", ha formulado.

Posteriormente, la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, en respuesta a Podemos, ha sostenido que está "como loca" por saber que contiene el Plan de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, del que a día de hoy no se conoce nada. "Era un plan de humo, señorías, lo mismo lo hizo alguien que decía ser matemático y luego resulto no ser matemático", ha ironizado a continuación. En este punto, se ha dirigido a Franco y le ha subrayado que lleva algunos días pidiendo la dimisión "sin pudor" de Cifuentes y le ha preguntado si lo va a hacer él.

FRANCO: "YO NO UTILICÉ MI PODER"

Ya en este punto, el propio Franco ha pedido la palabra por el artículo 114 del Reglamento que recoge que 'si en el desarrollo de un debate se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten al decoro o dignidad de la persona o conducta de un diputado se le podrá dar el uso de la palabra'.

"Ustedes lo que pretenden es crear una cortina de humo con algo que no tiene nada que ver porque yo nunca falsifiqué una nota, ni utilicé mi poder ante ninguna institución publica, ni la denigré. Del mismo modo que apareció, desapareció, porque yo quise, cosa que usted no hace Cristina Cifuentes", ha esgrimido.

A continuación, ha afeado a la presidenta que ella no haga lo mismo sino que siga "aferrada al cargo". Franco les ha pedido que "no comparen" porque esta cuestión está "perfectamente aclarada". "No he utilizado ninguna institución torticeramente como han hecho ustedes", ha concluido.

Tras él ha solicitado la palabra Ossorio, también por el artículo 114 que permite que sea el representante del grupo parlamentario el que tome la palabra en las alusiones. Entre abucheos de los socialistas y la exaltación de la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, el 'popular' ha defendido que Cifuentes "no ha falsificado nada" y ha recalcado que "ella tiene un máster, tiene sus notas". "El que quiera decir que eso es falso tendrá que acreditarlo. El que ha falsificado es usted, toda una carrera", ha enfatizado.

Nada más concluir, el diputado de Podemos Jacinto Morano ha pedido la palabra por el artículo 115 del Reglamento, que recoge observancia al mismo, y ha criticado que Ossorio tomara la palabra para defender a la dirigente que se encontraba presente. "Si la señora Cifuentes quiere contestar, que se levante y lo haga. Aquí no vale el plasma", ha agregado.