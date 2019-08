El PP insta a la ministra Montero a presentar el informe de financiación autonómica y si no existe, pide su dimisión

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha instado a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a dar explicaciones sobre el supuesto informe de la Abogacía del Estado que excusa al Gobierno de aprobar la financiación autonómica al estar en funciones, y ha pedido su dimisión si el documento no existe, como reconoció este martes el propio Gobierno. No obstante, la ministra de Hacienda ha asegurado hoy que el documento ya ha llegado al Ministerio.

"El PP pidió el informe de manera formal en el Congreso y el ministerio reconoció que no existía, por lo que pedimos que Montero diera explicaciones y si no está, que dimita", ha explicado Montesinos en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha emplazado al PSOE a "ponerse a trabajar y hacer los deberes". "No es normal que las Comunidades Autónomas estén así", ha lamentado.

Este martes durante la Diputación Permanente en el Congreso, Montero comunicó que había consultado a la Abogacía del Estado sobre si el Gobierno en funciones podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, pero reconoció que todavía no tenía el documento y que está a la espera.

En este sentido, el PP ha pedido la dimisión de la ministra si no presenta el informe al considerar que está "chantajeando" a las Comunidades Autónomas para que faciliten la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Montero ha estado chantajeando a las Comunidades Autónomas con un informe de la Abogacía que no existía, un informe fantasma que por ahora no hemos visto", ha criticado Montesinos.

Asimismo, el PP ha pedido a Sánchez que convoque "urgentemente" el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "lleva más de un año sin celebrarse un consejo de financiación autonómica". "Hay muchas reformas y temas importantes encima de la mesa y para eso se necesita un gobierno en pleno rendimiento", ha señalado el dirigente 'popular'.

"El que puede desbloquear la situación política y abordar la financiación autonómica es Sánchez y tiene que decir si quiere llegar a un acuerdo con sus aliados o si quiere hacer campaña", ha subrayado Montesinos, que pide al PSOE que o bien retome las negociaciones o que reconozca que está ya en campaña electoral.

SÁNCHEZ ESTÁ EN CAMPAÑA ELECTORAL

"Lo que hemos vivido a lo largo de este mes es un auténtico espectáculo de la izquierda y hemos visto filtraciones interesadas y declaraciones de unos y otros", ha denunciado Montesinos, que insiste a Sánchez para que desbloquee y desatasque la situación del país. "Si vamos a las urnas de nuevo, será el responsable único y será su fracaso personal", ha advertido.

Según Montesinos, el PP está dispuesto a sentarse en una mesa a debatir y dialogar "en busca de asuntos importantes" para los españoles para que haya gobierno cuanto antes. Para ello, el dirigente 'popular' considera que "lo más importante es que Sánchez diga de una vez por todas la verdad, que reconozca si está en campaña electoral". "La llave para desatascar la situación la tiene Sánchez", ha reiterado.

Ante un posible escenario de repetición electoral, Montesinos ha reconocido que el PP está trabajando en la fórmula 'España Suma' al estilo de Navarra Suma, la coalición que unió a UPN, PP y Ciudadanos en la Comunidad Foral. "Estamos planteando España Suma porque los modelos de Madrid o Murcia los podemos extrapolar a las instituciones donde gobierna la izquierda", ha argumentado.

"Casado ya planteó a Rivera en la anterior campaña que podían sumar fuerzas y en el momento dijo que no, pero si ahora Cs se muestra proclive, tenemos la mano tendida al dialogo", ha señalado Montesinos, que insiste en la coalición de centroderecha ante una repetición de elecciones generales. "No vamos a cerrar la puerta a una posible colaboración", ha concluido.