PP desliga el caso de Montón del de Casado porque hay "diferencias brutales"

El PP ha insistido hoy en desligar el caso del máster de la ministra Carmen Montón, del suyo porque se trata de cursos distintos y hay "diferencias brutales" entre ambos, y en cualquier caso el líder de los 'populares' no va a pedir la dimisión de la titular de Sanidad.

Así lo han apuntado fuentes de la dirección del PP que recalcan que una eventual dimisión de Montón no afectaría a Casado.

Insisten en distinguir los dos casos porque según apuntan Casado se matriculó en tiempo y forma y porque de lo que se está hablando en el caso de Montón es de posible falsificación de notas.

También subrayan que el líder del PP, que dio todo tipo de explicaciones y mostró una "transparencia absoluta", no conocía a nadie entre el profesorado de su curso, y no se siente ofendido cuando hablan de "chiringuito" en la Universidad Rey Juan Carlos. Porque no niega que lo fuera, pero él conscientemente no lo sabía, apuntan.

Por otro lado, desde el entorno del presidente del PP se advierte de que Casado no dimitiría aunque fuera llamado a declarar como investigado por el Supremo por el caso de su máster -que según insisten no lo fue tal, sino un curso para acceder al doctorado-.

Recuerdan las fuentes populares que los estatutos del PP marcan la obligada dimisión cuando hay apertura de juicio oral -pero no imputación- y además subrayan que también dependería de la acusación que se hace.

En cualquier caso, las fuentes de la dirección señalan que Casado opina que todo lo que está pasando con este asunto es "de locos" y está convencido de que no acabará siendo imputado porque éste es un sistema judicial "serio".

Esta mañana, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha señalado en Antena 3 que hay "diferencias muy sustanciales" entre el caso de Montón y el de Casado, porque a la ministra "se le está acusando de alterar notas y de mentir" y ninguna de las dos cosas se plantea en el caso del líder 'popular'.

"Ni los casos son iguales, ni los estudios cursados son los mismos y las acusaciones son distintas", ha dicho Maroto, quien como ayer ha criticado el "doble rasero" de los socialistas.