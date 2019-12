Cs busca apoyo en PP y Navarra+ para formar grupo en el Senado, mientras Izquierda Confederal contará con ayuda del PSOE

Ciudadanos busca apoyos en el PP y Navarra Suma para lograr formar grupo parlamentario en el Senado, donde necesita fichar al menos temporalmente a un senador de otro partido para llegar a los diez que exige el Reglamento. Además, partidos de izquierda han confirmado ya la ayuda del PSOE para formar el grupo Izquierda Confederal.

Este miércoles se abre el plazo para que los partidos registren los grupos parlamentarios de acuerdo con las exigencias del Reglamento: diez senadores de entrada y no bajar luego de seis, en caso de perder componentes. Esto abre la puerta tradicionalmente al préstamo de senadores entre partidos, que se inscriben en un grupo para que se pueda registrar y vuelven inmediatamente después al suyo de origen.

Ciudadanos cuenta en esta legislatura con nueve senadores, ocho de designación autonómica y una única senadora electa a través de la coalición Navarra Suma, que logró tres senadores en las generales de noviembre: uno de UPN, otro de PP y el tercero de Cs.

El partido naranja aspira a poder formar un grupo y evitar el Mixto, pero necesita para ello contar con un décimo senador. Podría proceder de sus socios en la coalición Navarra Suma, aunque de momento distintas fuentes consultadas aseguran que no hay un acuerdo cerrado.

Cs ha sido siempre muy crítico con el préstamo de senadores, que veía como un rasgo de la "vieja política"; de hecho, impidió que el PP formara grupo en el Parlamento de Cataluña al negarse a dejarle un diputado. Ahora necesitaría esta misma ayuda pero si procediera de Navarra Suma, el partido defiende que no supondría un préstamo. "En Navarra nos hemos presentado en coalición", defendió el senador de Cs Xavier Alegre preguntado ayer al respecto.

Alegre no quiso añadir nada más y dejó en manos de su portavoz, Lorena Roldán, las explicaciones. El portavoz del PP, Javier Maroto, ha asegurado estos días que su partido no se negará a ayudar a Ciudadanos, que no les harán, ha aprovechado para recordar, lo que a ellos en el Parlamento de Cataluña. Desde el PP se asegura que hay conversaciones, pero nada cerrado.

La formación de un grupo permitiría a Cs ganar representatividad, tener puestos en todos los órganos del Senado, más capacidad de iniciativa y más financiación, en un momento en que la formación ha sufrido un fuerte batacazo en las elecciones. El plazo para registrar los grupos concluye el próximo día 11 por la tarde.

Los que sí lograrán tener el suyo con ayuda en su caso del PSOE son seis senadores de En Comú Podem, Adelante Andalucía, Compromís, Más Madrid, Mès per Mallorca y Geroa Bai. Podrán constituir la Izquierda Confederal como ya hicieron en la pasada legislatura (con la novedad esta vez del senador navarro de Geroa, nuevo en la Cámara).

JUNTS Y COALICIÓN CANARIA TAMBIÉN NEGOCIAN

También Junts (5 senadores) y Coalición Canaria (1) trabajan para repetir el grupo que formaron tras las elecciones de abril. Entonces les ayudaron varias formaciones, como PNV, ERC y partidos del Grupo Mixto.

Los nacionalistas vascos no pueden esta vez prestar ningún senador porque suman justo diez y ERC de momento no ha confirmado su ayuda, explican fuentes parlamentarias a Europa Press.

A la espera de una respuesta de Esquerra, se abre otra posibilidad para Coalición Canaria que sería sumarse al intento de grupo en el que hace días trabajan varios senadores de partidos regionales. Una fórmula similar se está intentando también en el Congreso de los Diputados.

Agrupación Socialista Gomera, UPN (de Navarra Suma), el PRC cántabro y el PAR aragonés tienen un senador cada uno, que sumados a los dos de Teruel Existe llegarían a los seis imprescindibles para sostener un grupo. Podría sumarse a esta vía Coalición Canaria, si fracasa con Junts.

¿UN GRUPO MIXTO PARA VOX?

Pero necesitan que les presten senadores y han mirado al PSOE, que de momento no ha dado señales de estar por la labor. Preguntado al respecto, el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Ander Gil, se ha limitado a decir que no han recibido ninguna propuesta formal de estos partidos regionalistas, como sí han hecho los de la Izquierda Confederal.

"No podría decir en qué condiciones y sobre qué planteamientos sería esa propuesta. Cuando llegue, la estudiaremos", ha zanjado el dirigente socialista.

Se da la circunstancia de que si esta operación regionalista saliera adelante, en el Mixto que darían sólo los tres senadores de Vox, los únicos con los que nadie cuenta para formar otro grupo.

Dos son senadores electos y el tercero, por designación del Parlamento de Andalucía, y no tendrían que compartir con nadie los turnos de intervención en las sesiones, ni el cupo de iniciativas que se pueden presentar ni los puestos en comisiones o en la Junta de Portavoces. Sería, en la práctica, el grupo de Vox.