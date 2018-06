PP de Navarra mantendrá una posición "neutral" respecto a los candidatos a la Presidencia del partido

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha indicado que "sí pondremos los medios materiales y humanos a su disposición en la sede para que cada candidato pueda hacer su campaña". "Yo como presidenta acompañaré a todos los candidatos que vengan por cortesía", ha dicho, para incidir en que ella no va a influir a los afiliados sobre a quién votar porque "deben votar en libertad".

Sobre la visita de este domingo de Pablo Casado al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, Beltrán ha "agradecido" el "apoyo que dio desde Alsasua con valentía" y que viniera "a defender a los guardias civiles, a defender que Navarra debe seguir siendo Navarra".

La dirigente 'popular' en la Comunidad foral ha pedido "a quien vaya a ser presidente de nuestro partido que tenga claro que Navarra es ya una cuestión de Estado, está pasando por una situación de serias dificultades con quienes nos gobiernan y necesitamos presidente que sepa lo que aquí pasa y que si se pierde Navarra se pierde España".

El parlamentario de Geroa Bai Koldo Martínez ha indicado que la imagen de Pablo Casado visitando el cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, con "la bandera", es la "imagen de conquistador". "Quizás porque tiene varios másteres nos ha querido dar clases de historia olvidando la historia real de Navarra y clases de antropología", ha censurado, para criticar su "pobre sentido de la memoria y de la justicia". Ha rechazado así que Casado "ha hablado de la memoria solo de las víctimas y Geroa Bai hace una apuesta decidida por la gestión integral de todas las memorias".

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "si todo lo que tiene que decir Pablo Casado en torno a Navarra es venir al cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, sacarse fotos y decir que el euskera no es el idioma de Navarra...". "No se cómo habrá aprobado sus carreras y másteres pero si lo ha hecho con el mismo conocimiento que tiene de Navarra no me extraña que haya tenido que recurrir a artes manifiestas para obtener sus titulaciones", ha expuesto, para afirmar que "el conocimiento que tiene de Navarra es cero".