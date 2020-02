PP, PI y Cs vuelven a pedir la comisión de investigación sobre casos de menores para forzar a MÉS a pronunciarse

Los grupos del PP, Cs y El PI en el Consell de Mallorca han vuelto a registrar este miércoles una petición para crear una comisión de investigación sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados, con la esperanza de que MÉS per Mallorca sí apoye la propuesta en esta segunda votación.

Los portavoces de los tres partidos han comparecido al mediodía en una rueda de prensa conjunta en la que han anunciado que rechazan aportar a esta comisión, al considerar que es "un paripé" controlado por los grupos del gobierno insular.

Paralelamente, desde Vox han anunciado que no participarán en absoluto en la comisión de expertos porque entienden que es "una operación de blanqueo" hecha "a medida" para favorecer al equipo de gobierno.

Los grupos de la oposición han denunciado que aunque en el pleno el equipo de gobierno aseguró que la comisión de expertos sería "totalmente consensuada", más tarde el conseller Javier de Juan les comunicó verbalmente que la coordinación sería elegida desde la presidencia del IMAS.

Además, desde el IMAS también se elegirían dos vocales. "Dos personas puestas a dedo por la Dirección Insular, que no le dirán a la directora, que es su jefa directa, si había hecho bien o no", ha razonado la portavoz de Cs, Beatriz Camiña. La portavoz del PI, Xisca Mora, ha coincidido en que esto "hace que no sea una comisión objetiva".

La oposición también ha cuestionado que los grupos políticos sólo nombrarían dos vocales, pero que debían decidirse entre las siete fuerzas representadas en el Consell. Se sumarían al vocal propuesto por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y otro nombrado por las asociaciones del tercer sector. Según el conseller de Vox Antonio Gili, de este modo "el propio gobierno se ha asegurado al menos el 66 por ciento de los representantes".

Igualmente, los cuatro partidos de la oposición han advertido que el informe de los expertos sería sometido a votación en el Consejo Rector del IMAs, donde las fuerzas del gobierno insular "tienen mayoría más que suficiente para pararlo" y si no les "gustase", "tumbarlo", ha argumentado el portavoz del PP, Llorenç Galmés.

PP ACUSA A ARMENGOL FRENAR LA INVESTIGACIÓN PORQUE ABARCARÍA SU ETAPA

El portavoz del PP ha acusado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de haber frenado la comisión de investigación después de que la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, desvelara que ya se habían detectado casos en 2010, año en el que Armengol era presidenta del Consell.

Galmés ha mantenido que Armengol habría llamado "desde la India" -donde se encontraba de viaje oficial- para dar instrucciones de "parar" la creación de la comisión de investigación, "para que no la llamaran a declarar sobre lo que había sucedido en esa etapa". "Desde entonces hasta el día de hoy todo han sido cortinas de humo y bulos", ha denunciado el 'popular'.

Galmés ha apuntado que no tiene conocimiento sobre casos ocurridos entre 2011 y 2015 -legislatura en la que gobernó el PP- pero que apoyarán crear una comisión de investigación que abarque "hasta el momento en el que el Consell asumió las competencias" de tutela de menores, es decir, la época de Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina).

Desde PP, Cs, PI y Vox han coincidido en que la comisión de investigación es la única que está recogida en el reglamento del Consell de Mallorca, prevista como "herramienta de control democrático".

En este sentido, Mora ha explicado que la consellera de Presidencia, Teresa Suárez, les ha confirmado en la reunión que se estaban planteando "una comisión de debate político", paralela a la de expertos. "Nos estamos sacando de la chistera continuamente comisiones que no existen", ha protestado la portavoz del PI.

APELAN A MÉS

Con la solicitud, por segunda vez, de crear una comisión de investigación, PP, Cs y El PI esperan "ver qué hace" MÉS per Mallorca, quien acusó al PSIB de "mentir" sobre la idea de crear esta comisión.

En particular, el portavoz adjunto de MÉS en el Parlament, Josep Ferrà, afirmó que el PSIB fue quien propuso la comisión y que utilizó "la posición de fuerza y el acuerdo de lealtad del Pacte" para exigir a sus socios su aprobación en lugar de la comisión de investigación.

Este miércoles, Galmés ha recordado que tanto el actual coordinador de MÉS, Antoni Noguera, como la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, se habían manifestado públicamente en favor de una investigación.

Por otro lado, los partidos de la oposición han asegurado que no pueden ser ellos quienes "filtraron" el nombre propuesto para la coordinación de la comisión de expertos, puesto que se enteraron del mismo por la prensa.