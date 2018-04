El PP anima al PNV a poner fecha tope a sus "amigos" de Cataluña para formar un Govern que levante el 155

En declaraciones en la Cámara Baja, Hernando ha vuelto a cuestionar que los nacionalistas vascos sigan condicionando su apoyo a los Presupuestos de 2018 a la aplicación de ese precepto constitucional y les ha pedido "no mezclar unas cosas con otras".

Y es que, según ha comentado el dirigente 'popular', el futuro del AVE en el País Vasco o que los pensionistas vascos vengan mejoradas sus pensiones "no tiene nada que ver con que se forme o no Gobierno en Cataluña.

Por tanto, ha pedido al PNV a que, en lugar de poner este tipo de "condiciones", pida a sus "amigos" en Cataluña un plazo para conformar un Ejecutivo "limpio" que afronte los problemas y las necesidades de los catalanes, y con el que, además, concluiría la vigencia del 155 en esa comunidad.

Y es que, según ha denunciado, desde hace un año en Cataluña hay un Parlamento en el que los independentistas se dedican más a "crear problemas" a sus ciudadanos que a preocuparse por su bienestar y por que la normalidad vuelva a restaurarse en ese territorio.

"EL NO ES NO DEL PSOE NO CONDUCE A NADA"

En cuanto al PSOE, Hernando ha animado al PSOE a que deje de hacer una oposición "inútil", pidiendo a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en caso de no aprobar los Presupuestos, y que supere "el no es no", que, a su juicio, "no conduce a nada".

"Pero me temo que el problema del PSOE es que quiere hacer políticas para las cuales ya hay otros que lo hacen mejor que ellos, como Podemos o los independentistas, que tienen un carácter mas destructivo desde el punto de vista presupuestario", ha comentado.