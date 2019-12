PP hará frente a PNV para impedir que "el Euskoprocés llegue al País Vasco" que está igual que Cataluña "hace tres años"

La presidenta de los populares de Vizcaya y miembro de la Ejecutiva del PP nacional, Raquel González, ha afirmado que hará frente al PNV para impedir que "el Euskoprocés llegue al País Vasco" que, a su juicio, está igual que Cataluña hace tres años, después de que la formación jeltzale haya incluido el derecho a decidir en el borrador de nuevo Estatuto.

Los populares celebrarán el próximo viernes en Bilbao, a las 11.00 horas, un acto por el 41 aniversario de la Constitución, antes del convocado por la 'plataforma Libres e Iguales', en el que participará, entre otros, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, González ha señalado que, con la propuesta de nuevo texto estatutario presentado en el Parlamento vasco, el PNV, "por fin deja claro y ya no se anda con medias tintas que su único y máximo objetivo es conseguir la independencia del País Vasco mediante el derecho de autodeterminación".

"Hasta ahora había un Gobierno central fuerte y estable que le paraba los pies, y habían ido con esa careta de moderados, pero ya no lo necesitan porque, por fin, tienen ese Gobierno totalmente inestable en Madrid que les va a dar todo lo que consideren ellos bueno para sí mismos, porque nada de esto pasa por el bienestar de todos los vascos, sino de ellos mismos", ha añadido.

A su juicio, "este nuevo Plan Ibarretxe vuelve a dejar en un segundo o tercer plano, incluso, a todos los vascos y a todos los problemas que tienen". "En ningún caso están negociando con Sánchez adelantar la llegada del TAV o las inversiones en el País Vasco. Solo hablan de derecho a decidir, pero que es el derecho a imponer a todos que piensen como ellos, que hagan lo que ellos digan y, además, que lo digan en el idioma que ellos quieren", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que el PP, "en ningún caso les permitirá eso" porque son los "únicos" que les "harán frente" para evitar que "el Euskoprocés llegue al País Vasco". "Nos encontramos en el mismo punto que estaba Cataluña hace tres años. ¡Quién iba a decir entonces que Cataluña acabaría estando en la situación en la que está!. Lo venimos avisando y la gente no lo quiere ver, porque es verdad que un político pueda llevar a su territorio la situación de Cataluña", ha apuntado.

No obstante, ha subrayado que es el camino que ha elegido el PNV con su socio de Gobierno Vasco, el PSE-EE, "que aquí matiza un poco el tema del Estatuto vasco más por estética que por convicción, porque el PSC no ha hecho nada" y "no lo van a hacer en Euskadi".

Además, ha apuntado que "el socio político" de los jeltzales, EH Bildu, con el que "ha desarrollado todo este Estatuto", con el que "siempre ha estado encantado", pero "antes tenía que guardar las formas porque había un Gobierno central que le tenía que parar los pies".

Raquel González ha aludido también al "socio económico" del partido de Andoni Ortuzar, Elkarrekin Podemos. "Hemos visto que está (PNV) encantado de poner en manos de un régimen comunista el bienestar que tenemos en el País Vasco, capaces de dejarles meter mano en la educación, en sanidad y en empleo", ha indicado.

En este sentido, ha lamentado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "con tal de ser el que lleve al País Vasco a la independencia, es capaz de poner de poner en riesgo el bienestar de todos los vascos". "El PP es el único que queda para hacer frente a esta deriva y para defender la Constitución", ha indicado.

González ha lamentado que haya "un centro-derecha dividido" y solo "con la unidad y la fortaleza de los constitucionalistas se puede hacer frente a la deriva del independentismo y de la ruptura nacional de toda España". "Por eso, creíamos importante sacar adelante un 'País Vasco Suma' o un 'Euskadi Suma'", ha subrayado.

Mientras, ha explicado que Pedro Sánchez "quiere ser presidente a costa de todos, incluso de su propio partido", y ha apuntado que el grupo de expertos, que ha elaborado el texto articulado de nuevo Estatuto, "fue una vergüenza del PNV, que lo ha manejado a su antojo, lejos de los momentos electorales porque sabe que la sociedad no lo quiere".

ACTO POR LA CONSTITUCIÓN

La dirigente del PP ha destacado que el viernes su partido conmemorará la Constitución y que, en la actualidad, todos los partidos, excepto los populares, "están tratando de liquidar". "No dejaremos que las calles de Bilbao sean tomadas por aquellos cuya bandera es el odio, la destrucción y acabar con la libertad de todos", ha indicado, en alusión a la convocatoria de una marcha por "una República vasca" de EH Bildu.

El acto tendrá lugar a las 11.00 horas en la Gran Vía de Bilbao, a la altura de la sede de los populares en Bilbao, y con él se pretende "poner en valor todo lo que nos ha dado la Constitución en estos 41 años", frente a quienes abogan por "la ruptura".

La conmemoración se desarrollará a esa hora para que, después, los militantes y simpatizantes del PP puedan asistir al acto que se celebrará una hora más tarde en la Plaza del Arriaga de Bilbao por la plataforma Libres e Iguales, en el que participarán la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la exlíder de UPyD, Rosa Díez, el filósofo vasco Fernando Savater y el periodista y uno de los fundadores de Ciudadanos Arcadi Espada.