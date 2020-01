PP acusa a PNV de convertir la ponencia de autogobierno en un "paripé" porque "la verdadera negociación está en Madrid"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha acusado al PNV de convertir la ponencia de autogobierno en un "paripé" porque cree que "la verdadera negociación está en Madrid" y ha exigido que las comparecencias de los expertos que abordan la reforma del Estatuto no se celebren a puerta cerrada.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Alonso ha hecho referencia a las próximas comparecencias de los expertos designados por los partidos en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco para redactar el borrador del nuevo Estatuto vasco.

Para el PP, "se está produciendo un gran engaño en torno a la ponencia de autogobierno". "Hemos sabido que hay otras conversaciones que suceden en otro lugar que no es el Parlamento Vasco. Tenemos muchas dudas de que se quiera que el proyecto de nuevo estatus haya sido un proyecto discutido y planteado o propuesto en su caso por el Parlamento Vasco", ha denunciado.

Alfonso Alonso ha advertido de que cree que este debate "se quiere derivar a una mesa en Madrid, con PSOE, Podemos, los independentistas catalanes, y el PNV". "Allí es desde donde quieren hacer las propuestas para el País Vasco", ha señalado.

En este sentido, ha criticado que la nueva ronda de comparecencias de los expertos "no tiene ninguna otra utilidad que ir ganando tiempo para la verdadera discusión y negociación que se va a celebrar en otro lado". "El PNV ha convertido la ponencia de autogobierno en un paripé porque la verdadera negociación está en otro sitio. Lo hemos visto en el acuerdo que tiene con Pedro Sánchez y, por tanto, nos está utilizando para eso", ha insistido.

COMPARECENCIAS PÚBLICAS

Además, ha criticado que la ronda se celebre a puerta cerrada, ya que cree que se busca "ocultarla al público y que no se sepa qué es lo que se habla allí". Por ello, ha informado de que el experto designado por el PP, Jaime Ignacio del Burgo, ha trasladado que no va a comparecer en la ponencia si no es pública.

"No vamos a hacer ya comparecencias a puerta cerrada. Todo esto lleva ya con la puerta cerrada mucho tiempo. Los acuerdos a puerta cerrada no se sabe dónde son ni en qué consisten. Se ha acabado el tiempo de las puertas cerradas, de la ocultación y hay que contar las verdaderas intenciones", ha defendido.

Alonso ha exigido que los debates sean "públicos y abiertos" y cree que, tras casi un dos años de ponencia, "es hora de que se abra la puerta". "No estamos para acuerdos secretos que no conocemos ni para negociaciones por detrás que se hacen lejos de Vitoria, en Madrid", ha indicado.