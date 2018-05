El PP duda del PNV, al que sólo puede ofrecer "presupuestos y estabilidad"

El PP duda sobre lo que pueda hacer el PNV en la moción de censura que ha presentado el PSOE contra Mariano Rajoy, y a la espera de su decisión reconoce que sólo puede ofrecer a los nacionalistas vascos "presupuestos y estabilidad".

Varias fuentes populares han admitido su preocupación sobre la posición que pueda tomar el PNV, y recuerdan que si bien hablan con todos los grupos las conversaciones con el partido vasco las mantiene directamente el Gobierno y posiblemente sea el propio Rajoy el que esté hablando con el presidente de ese partido, Andoni Ortuzar.

"Solo les podemos ofrecer estabilidad y presupuestos", señalan en la dirección 'popular', mientras admiten que hay inquietud en el partido a un día de que se celebre el debate, aunque aseguran por otra parte que Mariano Rajoy está "tranquilo".

Tras haber escuchado de la dirección de Ciudadanos el compromiso de que no apoyarán la moción, todos los ojos del PP están puestos en el PNV.

Y uno de los debates más intensos en los pasillos de la Cámara es si el partido vasco, que acaba de apoyar los presupuestos tras negociar con el Gobierno, se arriesga a perder inversiones para Euskadi contenidas en las cuentas.

Fuentes de la dirección nacional rechazan hablar del término amenaza para hablar de este asunto, aunque el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sí ha mandado mensajes a PNV relacionados con las cuentas.

Hernando ha señalado que el PNV es un partido "maduro" que debe decidir "lo que quiere hacer, si quiere sacar adelante los presupuestos que acaba de aprobar o quiere generar inestabilidad y proponer un presidente que no tiene la confianza de la Cámara ni de los españoles".

En cualquier caso, las fuentes consultadas han asegurado que no se plantean en este momento la modificación de los presupuestos en el Senado, donde el PP tiene mayoría, y donde incluso podría vetar el proyecto de ley, aunque dicho veto lo podrían levantar otras mayorías en el Congreso.

"No hablamos más allá del viernes", insisten, en cualquier caso, en el PP.

Otro debate de estos días es si, aunque fracase la moción de censura, Rajoy dimite o convoca elecciones ante la amenaza de otra moción por parte de Podemos.

En sus declaraciones de esta mañana, Rafael Hernando ha defendido que Rajoy no haga ninguna de las dos cosas porque una disolución de las Cámaras haría decaer los presupuestos y "supondría no subir las pensiones a nueve millones y medio de pensionistas" o no equiparar los sueldos de la guardia civil y de la policía ni subir los salarios de los funcionarios, entre otras medidas.