PP vasco pide al PNV que "rectifique" su petición para suprimir la prisión permanente revisable y "escuche a la calle"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha pedido este martes al PNV que "rectifique" su postura respecto a la derogación de la prisión permanente revisable y "tenga la gallardía de salir a explicar su postura en los batzokis, en bares, asociaciones y en la calle". "Yo le pido al PNV que escuche lo que pasa en la calle y rectifique porque todavía está a tiempo", ha insistido.

Alonso ha comparecido en Vitoria, tras la reunión del Comité de Dirección del PP Vasco, donde ha hecho referencia al debate que se celebrará este jueves en el Congreso a propuesta del PNV, formación que ha presentado una proposición de ley con la que reclama la derogación de la prisión permanente revisable.

Para Alonso, la decisión del PNV de abrir este debate es "poco "responsable" y cree que se tienen que pedir responsabilidades a los 'jeltzales' por ello.

Sin embargo, ha criticado que el PNV "intentara bloquear" la proposición no de ley presentada por los 'populares' en el Parlamento Vasco para debatir sobre ese mismo asunto, "cuando es un tema de lo que se habla en la calle". "No es de recibo que el PNV quiera tirar la piedra en Madrid y esconder la mano en Euskadi", ha denunciado.

El presidente de los 'populares' vascos ha pedido al PNV que "dado que está tan convencido de que hay que suprimir la figura de la prisión permanente revisable, que tenga la gallardía de salir a explicarlo y pregunte en los batzokis, en bares, asociaciones y en la calle y escuche cuál es la posición de la sociedad".

Según Alonso, "la sociedad dice que se debe hacer justicia con los asesinos porque la sociedad tiene derecho a protegerse" y ha afirmado que ha habido "asesinos, autores de crímenes espantosos, que han sido detenidos después de haber intentado repetir su crimen".

Asimismo, ha afirmado que la última encuesta del CIS afirmaba que el 80% de los españoles son favorables al mantenimiento de la prisión permanente revisable y cree que en Euskadi no habrá una opinión "muy distinta".

"El 80% de la gente pide una cosa y el PNV pide otra. Yo le pido al PNV que escuche lo que pasa en la calle y rectifique porque todavía está a tiempo", ha subrayado.

En este sentido, ha acusado al PNV de ser ellos quienes quieren 'legislar en caliente' y le ha acusado de querer "ocultar" en Euskadi "lo que hace en Madrid".

"Pido al PNV que baje a la calle, escuche y no actúe así, intentando que no se hable aquí de lo que está haciendo en el Congreso de los Diputados. Aquí se va a hablar de este asunto quiera o no quiera y lo vamos a llevar al Parlamento Vasco", ha insistido.

Además, ha afirmado que los argumentos que emplea la proposición de ley del PNV en su preámbulo "no se ajustan a los hechos y están basados en falsedades".

PENSIONES

Por otro lado, ha sido preguntado por otro de los debates que se va a celebrar en el Congreso este miércoles y que abordará el sistema de pensiones. Alonso se ha mostrado "optimista" ante este debate "importante".

Asimismo, ha pedido que el resto de formaciones utilicen "razones" en la Cámara para que "los ciudadanos puedan ver que la verdadera garantía de las pensiones es un política seria y capaz de crear empleos".

Finalmente, ha avanzado que este jueves el PP vasco va a celebrar un acto político sobre la familia porque "es uno de los principales retos" de la sociedad vasca. Alonso cree que la baja natalidad y el envejecimiento de la población debe ser una "prioridad" en las políticas públicas que, entre otras medidas, deben dar un apoyo fiscal "determinante" a las familias.