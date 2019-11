PP, PSOE y Cs apoyan la nueva Comisión Europea y votan en contra Vox, ERC y Unidas Podemos

La nueva Comisión ha sido aprobada en sesión plenaria (461 a favor, 157 en contra y 89 abstenciones) con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo, de los Socialistas y Demócratas y de los liberales de Renovar Europa. Los Verdes anunciaron su abstención, mientras que la Izquierda Unitaria se posicionó en contra.

En el debate, la líder del grupo de Socialistas y Demócratas europeos, la española Iratxe García, ha pedido a Von der Leyen que actúe con responsabilidad y valentía ante retos sociales y medioambientales que afrontará la UE. "Vamos a ser comprometidos, vamos a cooperar, vamos a controlar, tenemos cinco años de intenso trabajo para devolver la esperanza a los europeos", ha declarado al anunciar su apoyo.

La presidenta de la delegación del PP, Dolors Montserrat, ha confiado en la conservadora alemana para contar con una UE "más fuerte" y "unida desde el Estado de derecho para hacer frente a los nacionalismos y populismos que la amenazan".

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, por su parte, ha pedido a Von der Leyen que "gestione en femenino", apueste por una política industrial "fuerte" e impulse el instrumento de vigilancia del Estado de derecho porque es "la mejor respuesta frente a los ultras que quieren volver al pasado y amenazan la democracia".

En declaraciones a la prensa, el líder de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano, ha explicado que su grupo está "muy satisfecho" con la nueva Comisión, con la que espera trabajar, entre otras cosas, para revisar el sistema de las euroórdenes.

También ha destacado el valor de la alianza que forman 'populares', socialdemócratas y liberales en la Eurocámara y ha trasladado este posible escenario a España para preguntarse por qué el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "no hace un esfuerzo por construir un centro constitucionalista".

VOX Y UNIDAS PODEMOS VOTAN EN CONTRA

Entre los que rechazan el Ejecutivo de Von der Leyen figuran los tres eurodiputados de Vox --Mazaly Aguilar, Jordi Buxadé y Hermann Tertsch--. En el debate, Tertsch ha criticado el compromiso de la nueva Comisión con la lucha contra el cambio climático porque, a su juicio, es una "aventura ideológica que no representa los intereses de los europeos".

También han votado en contra los eurodiputados de Unidas Podemos. En el caso de Izquierda Unida, su portavoz en la Eurocámara, Sira Rego, ha explicado en un comunicado que la decisión es "política" porque Von der Leyen aboga por "las mismas recetas que han disparado la desigualdad, la precariedad y la pobreza en Europa".

Para delegación de Podemos en el Parlamento europeo, el problema reside en que la Comisión sigue "una línea continuista en políticas de austeridad y recortes", y "algunos comisarios son incompatibles con el proyecto social, verde y feminista que Podemos defiende para Europa", según han informado en un comunicado.

A pesar de que el grupo de Los Verdes europeos había anunciado que se abstendría en la votación, algunos de sus eurodiputados han votado de manera distinta, como es el caso de Ernest Urtasun (Catalunya en Comú), que ya en la sesión plenaria ha explicado a Von der Leyen sus razones, el eurodiputado de EH Bildu, Pernando Barrena, y la de ERC, Diana Riba.

Urtasun ha concedido que hay "excelentes" comisarios en el equipo de Von der Leyen, pero también ha alertado de otros "peajes" como el representante húngaro, Olivér Várhelyi, porque supone dejar la política de vecindad europea "en manos de un hombre de Víctor Orban, algo que podemos pagar muy caro".

ERC, CONTRA BORRELL

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, por su parte, ha explicado en declaraciones la prensa tras la votación que votado en contra del nuevo Ejecutivo comunitario porque Von der Leyen no participó en las elecciones europeas del pasado mayo, pero también porque cree que el que será jefe de la diplomacia europea, el aún ministro en funciones español Josep Borrell, no está capacitado.

"No es una persona que pueda ocupar ese cargo porque no ha demostrado la diplomacia que merece un puesto así, porque ha usado información privilegiada en otros momentos y porque no podemos encontrarnos con un Alto Representante sin sensibilidad", ha expresado Riba.

La eurodiputada también ha criticado que no pudieran estar en la votación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont; ni el líder de ERC, Oriol Junqueras; ni el exconseller Toni Comín, pese a ganar un escaño en las europeas.

Además, ha anunciado el envío de una carta a Von der Leyen de un grupo de eurodiputados que apoyan el movimiento independentista en Cataluña en la que piden a la alemana que asuma un papel activo y una posición "clara y contundente" con respecto a la crisis catalana.