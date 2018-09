PP y PSOE del Senado discrepan sobre la necesidad de reformar la Constitución

El grupo popular y el socialista del Senado discrepan sobre la necesidad de reformar la Constitución para acabar con los aforamientos, algo que el PP no ve claro ahora por el alcance de una reforma constitucional pero que el PSOE considera un "paso valiente y decidido" del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez.

El portavoz del grupo socialista, Ánder Gil, ha apoyado el "gesto decidido" de Sánchez en favor de la "regeneración democrática" que según él demandan todos los ciudadanos y ha apuntado respecto a las reservas del PP a la supresión de los aforamientos de políticos con un llamamiento a la búsqueda del máximo consenso para la reforma.

De hecho, ha señalado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Senado que "comprende" la "incomodidad" del presidente del PP, Pablo Casado, por el caso de su máster, ya que de no ser aforado "hoy estaría imputado", pero le ha instado a ir más allá y "abandonar el 'hooliganismo' político" buscando el consenso.

Según Gil, el líder del PP dispone ahora de una "oportunidad de oro para pasar de los discursos a los hechos" y dejar de convertir el Senado en un "mausoleo de exaltación de ideas extremas".

Ha insistido en que los ciudadanos no comprenden que haya una "justicia VIP" para los parlamentarios y ha emplazado al PP a pensar en "el conjunto de la ciudadanía" para aceptar una reforma que, por otro lado, ha reconocido que no puede salir adelante si no cuenta con los votos del partido mayoritario.

En este sentido, ha rechazado enredarse en discusiones sobre quién es "el padre o la madre" de la idea, aunque ha apuntado que ya en 2016 el grupo socialista del Senado presentó una moción para reclamar el fin de los aforamientos que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP pero que sí contó con el voto a favor de Ciudadanos.

No ha apreciado sin embargo el portavoz del grupo popular, Ignacio Cosidó, argumentos suficientes por ahora para acometer una modificación de la Carta Magna que, a su entender, debe hacerse de forma mucho más calmada y que él no ve oportuna precisamente en la actual situación política, según ha apuntado a los periodistas.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, tampoco cree que sea el mejor momento, sobre todo porque no cree que los aforamientos preocupen a los ciudadanos, más interesados a su entender en otras cuestiones, como la desaceleración económica, el desempleo o la unidad de España.

Más bien percibe la propuesta de Pedro Sánchez como una "cortina de humo" y una "maniobra de distracción" para que se hable menos de másteres y más de aforamientos, ha manifestado en rueda de prensa.

Una reforma constitucional, ha insistido, debe hacerse "con responsabilidad" y por ello ha explicado que tendría que buscarse el "máximo consenso" entre todas las fuerzas políticas, de forma sosegada y sin "algaradas", antes de trasladarla a la opinión pública.

También desde la Cámara Alta, el portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha exigido una modificación de la Carta Magna más ambiciosa, porque la ahora planteada no toca la inviolabilidad del rey, y ha considerado que sería más importante cambiar en la Constitución el sistema de financiación autonómica.

Suprimir los aforamientos de diputados y senadores "está bien, pero lo es mucho más que el jefe del Estado sea elegido democráticamente y deje de tener privilegios, que se trate a los ciudadanos solidariamente y se den respuestas a los problemas que ha evidenciado el actual modelo territorial", ha señalado en una nota.