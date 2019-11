El PP traslada al PSOE en una reunión que no participará en un "cordón sanitario" a Vox en la Mesa del Congreso

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han mantenido un primer encuentro para hablar sobre la Mesa del Congreso, que se constituirá el próximo 3 de diciembre, según han informado a Europa Press fuentes del PP.

En ese encuentro, García Egea ha trasladado a la dirigente del PSOE que el Partido Popular "no participará en ningún cordón sanitario en la configuración de la Mesa del Congreso", han añadido las mismas fuentes.

Este martes, en rueda de prensa, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha garantizado que su formación no negociará con el PSOE "excluir" a Vox de la Mesa del Congreso. "No vamos a participar en cordones sanitarios. No vamos a negociar con el PSOE para excluir a ninguna formación de la Mesa del Congreso", ha manifestado.

Tanto el PSOE como Unidas Podemos han anunciado su predisposición a trabajar conjuntamente para lograr que Vox quede fuera de la nueva Mesa del Congreso. En la pasada legislatura, ambas formaciones ya buscaron aislar al partido que tachan de ultraderecha promoviendo su ubicación en el 'gallinero' del hemiciclo y su exclusión de los órganos de gobierno de la Cámara.

Pero ahora los de Santiago Abascal suman 52 diputados y son el tercer grupo parlamentario de la Cámara, por lo que excluirles requiere aunar a buena parte de las formaciones nacionalistas e independentistas, o bien la complicidad del PP.

EL PP NO ACLARA SI ESTÁ DISPUESTO A PRESTAR A VOX

Aunque Montesinos ha reiterado que el PP no hará un "cordón sanitario" contra Vox no ha aclarado si sería partidario de negociar con esa formación y prestarle apoyos para que entre en la Mesa, o si se dedicará a actuar por libre para garantizarse con sus 89 diputados dos asientos en ese órgano parlamentario.

Al ser preguntado expresamente si está dispuesto a prestar votos al partido de Abascal para que tengan representación, Montesinos se ha limitado a asegurar que su partido informará cuando se produzcan las negociaciones y tenga "una decisión con respecto a la configuración" de la Mesa del Congreso.