El PP exige al PSOE que "no se eche a los brazos de Bildu" en Navarra

La vicesecretaria de Política Social y miembro del equipo de negociación del Comité para la Gobernabilidad del PP, Concepción Gamarra, ha exigido este domingo al PSOE que "no se eche a los brazos de Bildu" y facilite que la coalición Navarra Suma "gobierne" en esta comunidad.

Gamarra, en declaraciones a los periodistas en Logroño, ha añadido que en las pasadas elecciones del 26M, el PP, junto con UPN y Ciudadanos conformaron Navarra Suma para buscar "el mayor respaldo político ante el peligro del avance nacionalista e independentista".

El 26 M, Navarra Suma ha sido "votada mayoritariamente en esta comunidad" y, además, "ha mejorado el resultado obtenido en 2015 por los partidos (que la integran)", ha recordado.

Gamarra ha dicho también que en 2009, "el PP respaldó al socialista Patxi López para que el nacionalismo y el independentismo dejaran de gobernar en el País Vasco, y lo hizo a cambio de nada".

Por ello, ha enfatizado, ahora "pedimos que Navarra Suma sea quien gobierne" porque representa el "constitucionalismo".

Ha advertido de que, "si el PSOE se echa en los brazos de Bildu estará traicionando a los navarros y españoles", por lo que ha reiterado su llamamiento al PSOE a que, al igual que hizo el PP, en 2009, con Patxi López, "tenga esa altura y haga lo mismo".

Gamarra ha agregado que ayer Bildu dijo que sus votos "no serán gratis" y eso, ha enfatizado, "está encima de la mesa".

"Si el PSOE acepta gobernar (en Navarra) -ha recalcado- estará alejándose (del constitucionalismo), generando un gobierno débil e inestable", para, al final, "dar más pasos hacia el independentismo".

Por tanto, "no hay excusas, insto al PSOE a que reflexione, que no se aleje del constitucionalismo y no traicione a los navarros ni a los españoles, entregando Navarra al independentismo y a los partidos que no se alejan del terrorismo, a cambio de nada, como como bien decía ayer Bildu", ha concluido.