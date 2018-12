El PP demanda en el Parlamento gallego y en el Congreso que se firme la ejecución de las fragatas de Navantia

El PP solicitará en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados que el Gobierno que preside Pedro Sánchez apruebe y firme la orden de ejecución de la futuras fragatas F-110 para la Armada Española, un contrato que está previsto materializar en los astilleros públicos de Navantia, en la ría de Ferrol.

El diputado y candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol José Manuel Rey Varela ha destacado que "quedan 28 días para finalizar el año y cuatro consejos de ministros para que el gobierno cumpla su compromiso con Ferrol y dé la orden de ejecución de las F110".

Un contrato --ha remarcado-- "clave para Navantia y Ferrolterra ya que permitirá 10 años de carga de trabajo y generará 7.000 empleos", además de estar vinculado a "la transformación del astillero 4.0, para lo que se cuenta con una inversión 400 millones de euros".

El diputado autonómico también ha destacado "la profesionalidad de los trabajadores y la calidad del producto que realiza Navantia, que da prestigio a nivel internacional", en alusión a las críticas llegadas desde Noruega, tras el hundimiento de un fragata de la Armada de este país tras ser embestida por un petrolero.

GENERACIÓN DE EMPLEO

La proposición no de ley del PP será debatida el próximo miércoles, 5 de diciembre, en el Parlamento de Galicia, "para instar al Gobierno de España a que dé luz verde a la orden de ejecución del programa de las F110.

"Esperemos que sea compartida por todos los grupos con representación en el Parlamento", ha asegurado Rey Varela, antes de incidir en que "del sector naval en la comarca dependen 15.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos: 2.200 de la plantilla de la principal, 1.700 de la industria auxiliar y 10.000 puestos de trabajo indirectos, lo que demuestra la importancia de este sector".

Finalmente, ha recordado que Navantia "supone el 16% del PIB de la provincia de A Coruña y en términos de empleo Navantia Fene-Ferrol representa el 24% del empleo industrial en nuestra provincia"

Miguel Tellado ha reprobado también "la pésima gestión del PSOE, con Zapatero, que fue un malísimo presidente para el naval en la ría de Ferrol" "No sabíamos que Pedro Sánchez podría ser peor. No es que no haya conseguido ningún contrato, sino que los que había los ha puesto en peligro, como la construcción de corbetas para Arabia Saudí y ahora las F-110", ha esgrimido.

Por último, el diputado Juan Juncal ha lamentado que "después del esfuerzo del anterior gobierno del PP de encajar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida de 252 millones de euros para el programa de las F110, ahora nos encontremos con este importante retraso".

De hecho, ha incidido en que ya se puso la quilla del segundo buque logístico australiano y "no hay más carga de trabajo para acometer desde Navantia", ha advertido, en la misma jornada en la que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha avanzado que la aprobación del contrato por parte del Consejo de Ministros se materializará "en unas semanas".