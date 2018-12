El PP pregunta hoy a Pedro Duque si ya ha leído algo de la huelga en las universidades catalanas de hace dos semanas

"¿Está al tanto el ministro de Ciencia, Innnovación y Universidades de la huelga de estudiantes y profesores en Cataluña?", reza la pregunta que registró para Duque el diputado del PP Fernando Martínez-Maillo, y a la que ha tuvo acceso Europa Press.

El 30 de noviembre, un día después de las dos jornadas de huelga de profesores y estudiantes en las universidades catalanas, Duque estaba en Bruselas y allí los medios de comunicación le preguntaron sobre un conflicto que afectaba también a otros sectores como los médicos y los bomberos catalanes.

"No lo sé, no he estado en Barcelona, ni lo he leído", zanjó el titular de Ciencia, Innovación y también responsable de Universidades, a quien el PP intentará pedir cuentas por esa evasiva en la sesión de control al Gobierno.