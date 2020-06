El PP eleva al Pleno de Congreso la reprobación de Marlaska, que se votará la próxima semana

MADRID, 18 EUROPA PRESS)

La reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que venían reclamando el PP, Vox y Ciudadanos, se debatirá y votará la próxima semana en el Pleno del Congreso, previsiblemente el martes.

Los tres grupos de la oposición ya habían registrado en el Congreso iniciativas pidiendo la reprobación de Marlaska tras la crisis abierta en la Guardia Civil por el relevo del comandante de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza al no informar sobre la investigación judicial del 8M. Pero esas proposiciones no de ley no tienen aún fecha de debate.

Al final, lo que se votará la próxima semana es la moción que el PP ha registrado este jueves en el Congreso como consecuencia de la interpelación que su portavoz de Interior, Ana Vázquez, dirigió al ministro en la sesión de control del pasado miércoles.

POR ACTITUD ANTIDEMOCRÁTICA E INJERENCIAS EN LA JUSTICIA

En ese texto, al que ha tenido acceso Europa Press, se llama a reprobar al ministro Malaska por "su actitud antidemocrática apartando de sus puestos a los mandos de la Guardia Civil que, en cumplimiento de su deber de proteger y garantizar los derechos y libertades constitucionales, no se pliegan a sus órdenes ilegales".

El PP también quiere reprobar al ministro "por sus injerencias en el funcionamiento independiente del Poder Judicial para evitar investigaciones penales abiertas que afectaban a altos cargos designados por el Gobierno del que el señor Marlaska forma parte", en referencia al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que era el investigado en la causa que finalmente se archivó.

Aunque la reprobación no tiene efectos legales, el PP incluye un segundo punto en su moción instando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tomar nota de la posición del Congreso "a los efectos de que proceda a cesar de inmediato al ministro".