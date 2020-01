El PP difunde un vídeo de un hombre al que la Policía se lleva a la fuerza de Ferraz cuando se manifestaba por España

El Partido Popular ha difundido en sus redes sociales el vídeo de un hombre al que la Policía ha reducido y se ha llevado a la fuerza de la puerta de la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, cuando se manifestaba en defensa de la unidad de España.

El hombre estaba apostado en la acera de Ferraz --con una pancarta con el lema 'Mi patria. Jamás mi corazón dejará de gritar. Te quiero España. Feliz año 2020'-- coincidiendo con la celebración de la Ejecutiva del PSOE, que ha ratificado el acuerdo con ERC para la investidura del socialista Pedro Sánchez.

En un primer momento, según se recoge en la cinta, un policía ha intentado convencerle para que se vaya pero el hombre lo ha rechazado de plano asegurando que manifestarse es un "derecho constitucional", que estaba en su "libertad" y que no estaba "prohibido".

Ante su resistencia, al final se han sumado otros tres policías más que han logrado reducirle y se lo han llevado de la puerta de Ferraz. Mientras tanto, este hombre gritaba: "Que no me voy porque no me da la gana. En esta acera no está prohibido el paso". La situación ha sido captada por decenas de medios gráficos y cámaras de televisión.

EGEA DICE QUE MARLASKA TENDRÁ QUE DAR EXPLICACIONES

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha hecho eco de este vídeo y lo ha difundido en su cuenta de Twitter, acompañado del siguiente mensaje: "Es intolerable que el PSOE censure que la gente se manifieste pacíficamente en la calle. A este Gobierno le molesta España".

El 'número dos' de Pablo Casado ha criticado la "cobardía del PSOE", ya que, según ha dicho, "se atreve con este hombre y no con los de los lazos amarillos". Dicho esto, ha avanzado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "tendrá que dar explicaciones en el Congreso".