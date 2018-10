PP no facilitará los Presupuestos vascos porque el Gobierno apuesta "por Bildu, la autodeterminación y la independencia"

En declaraciones a la cadena Cope, recogida por Europa Press, González ha afirmado que, hasta el momento, el PP ha ofrecido al Ejecutivo de Urkullu "estabilidad, crecimiento y moderación, que es lo que ha tenido el País Vasco hasta hace nada, pero él ha decidido que se va con Bildu".

"Mantiene las formas y hace como que queda con todos y habla con todos, pero él ya tiene decidido que su apuesta es Bildu, la autodeterminación y la independencia", ha apuntado.

A su juicio, en eso los populares "no pueden entrar" porque, "al final, los Presupuestos no son más que la traducción económica de un proyecto político y, si el proyecto político de este lehendakari es entrar en el caos que hay en Cataluña y traerlo" a Euskadi, los populares no facilitarán la aprobación de las cuentas.

EL PNV EN BRUSELAS

La dirigente popular ha criticado, además, que el PNV haya accedido a presentar en Bruselas, junto con EH Bildu, el acuerdo de bases del nuevo estatus alcanzado entre los jeltzales y la coalición soberanista, que establece el derecho a decidir y una relación bilateral de tipo confederal con el Estado.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, defendió en el Eurocámara el acuerdo soberanista el mismo día en el que cargos institucionales de su partido, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, afirmado que no desean "vivir en Euskadi lo que se está viviendo en Cataluña".

AMBIGÜEDAD

Raquel González ha asegurado que "no puede ser" que los jeltzales "jueguen con la ambigüedad", pese a que saben "que es una locura tratar de importar el modelo catalán para el País Vasco".

"Pero es lo que ellos quieren y dicen, yo voy allí (a Bruselas) a pedirlo porque es lo que nosotros queremos, pero vosotros, Rementeria y Aburto salís de pantalla para parar a los que se enfaden, y luego, con decir que 'vosotros habéis dicho que no', se curan en salud", ha manifestado.

La dirigente popular ha afirmado que el PNV "tiene que ser claro de una vez", y ha recordado que siempre "han jugado a la ambigüedad". "Uno dice una cosa y otro la contraria, y según cómo les vaya mejor, se quedan con una cosa o la otra", ha señalado.

Según ha afirmado, los jeltzales han defendido "siempre la independencia, pusieron a Sánchez ahí porque era muy débil y era la única manera que tenían de conseguirla". "Y ahora nos hacen creer que no, que no están del todo de acuerdo. Mentira, van todos de la mano y lo tienen todo orquestado para engañar a los vascos una vez más", ha concluido.