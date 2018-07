PP critica que "Puig se ha convertido en un president invisible" y "sin capacidad para reivindicar sobre financiación"

En un comunicado, el 'popular' ha exigido la convocatoria "urgente" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha anunciado que el PP pedirá la comparecencia de Puig si la próxima semana no se ha producido este encuentro.

A su juicio, "Puig acabará siendo un zombi que deambula de un lado a otro sin saber lo que quiere", por lo que ha insistido en que "los valencianos no se pueden permitir un 'president' que se esconde".

Ibáñez ha recordado al respecto que el CPFF "debía haberse reunido hace un mes, tal y como había dejado previsto el Gobierno de Mariano Rajoy". "Los trabajos estaban adelantados y había una voluntad clara se sentarse a hablar sobre financiación", ha subrayado.

Sin embargo, ha criticado que, tras la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, "de la noche a la mañana se ha cargado todas las expectativas y ha demostrado que Puig no pinta nada". Ha puesto como ejemplo que "Sánchez le pone a los pies de los caballos y el 'president' agacha la cabeza".

"DE LA PANCARTA A UN SILENCIO BOCHORNOSO"

El portavoz de Economía ha afeado así a Puig que "dé la callada por respuesta ante la negativa de Sánchez de cambiar la financiación". "El jefe del Consell ha pasado de salir a la calle detrás de la pancarta a un silencio bochornoso. Toma el pelo a los valencianos, calla ante Sánchez y no da la cara ni en el Senado, donde hace unos meses sí quería comparecer, ni en Les Corts", ha aseverado.

Por todo ello, ha avanzado que, si la reunión del Consejo de Política Fiscal no se produce la semana que viene, el PPCV pedirá la comparecencia de Puig en Les Corts para que "diga qué piensa hacer y cuáles van a ser los siguientes pasos". "La Comunitat Valenciana no puede esperar más; Puig debe dar explicaciones a los valencianos y no hay mejor sitio para hacerlo que Les Corts", ha reiterado.

Rubén Ibáñez ha recordado además que el pasado 27 de junio tuvo lugar la reunión de la Comisión Mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación, que había sido pedida por la presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

"El objetivo de aquella reunión era claro: instar al Ministerio de Hacienda a que dijera qué es lo que iba a hacer en las próximas fechas para modificar el sistema de financiación. Hoy ya lo sabemos por boca de Sánchez y de la ministra de Hacienda --Mª Jesús Montero--, y es que no van a hacer nada", ha remachado.