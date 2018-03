PP: Puig no puede "aguantar ni un segundo más con un socio independentista que se manifiesta contra España"

Bastidas se ha manifestado en estos términos en referencia al hecho de que cuentas en redes sociales del Bloc -uno de los tres partidos que forman la coalición- y de algunas agrupaciones locales de Compromís se hayan hecho eco de la convocatoria, este lunes por la tarde, de una concentración por la "libertad de los presos políticos" y ha asegurado que Compromís fue "socio electoral de ERC y CIU y siguen siendo socios en la Comunitat Valenciana". "Llevan tres años ocultando quienes son, pero al final cada uno demuestra como es y Compromís es independentista. Y Puig lo permite y consiente", ha agregado.

Así, Bastidas ha considerado estas "reacciones en cadena" como un "incendio constante" al que Compromís "somete las redes cada vez que la ley se impone a un miembro del procés", y ha tildado de "alarmante" que "estén calentando la calle en contra del Estado de Derecho de todos los españoles".

"Es preocupante que quien ostenta cargos de responsabilidad en el Gobierno autonómico ponga en duda la legalidad y ataque continuamente nuestra democracia", ha denunciado. "Los valencianos no tenemos por qué seguir soportando radicales al frente de nuestras instituciones, gente que llama a concentraciones que no son pacíficas y califica de represión el cumplimiento de la ley". "Compromís se ha convertido en la gasolina de las manifestaciones que no respetan el Estado de Derecho", ha denunciado.

COMPROMÍS ES "VASALLO DE LOS PARTIDOS CATALANES"

Para la vicesecretaria regional, "cuánto más se acerca Compromís a los separatistas, más se aleja del sentir de los valencianos", y en este contexto ha indicado que con sus constantes apoyos a las causas separatistas, a sus líderes y estrategias, "no es de extrañar que sigan bajando en las encuestas". Así, ha denunciado que Compromís es vasallo de los partidos catalanes que no respetan la ley, "se han convertido en su comparsa" porque "quieren la misma desolación y la misma inestabilidad para la Comunitat".

Por ello, ha instado a la vicepresidenta del Consell a dar un paso hacia el Estado de Derecho o hacia la ruptura con la Constitución porque con su silencio demuestra que "tampoco pinta nada en Compromís", ha señalado Bastidas.

Para la vicesecretaria "los independentistas catalanistas de Compromís no pueden reprimirse ante las actuaciones del Estado para defender el Estado de Derecho". "El alma nacionalista, independentista y catalanista de Compromís acaba apareciendo", ha señalado.

En la misma línea se ha manifestado la portavoz adjunta del PPCV en Les Corts, María José Catalá, quien ha asegurado que Puig "no puede aguantar ni un segundo más en este gobierno con Compromís como compañero de viaje" porque es "evidentemente un partido antisistema" que "llama al levantamiento contra un auto de un magistrado", por lo que "intenta contagiar a la ciudadanía valenciana de cuestiones que son propias de la ciudadanía catalana".

Así, la diputada ha instado al 'president' a que "rompa hoy mismo su acuerdo de gobierno" que ha calificado de "demoníaco" e "irresponsable". Para Catalá, en la Comunitat "se ha acabado el baile de máscaras, se ha caído el telón y los actores han dejado de serlo", porque Compromís "ha mostrado su verdadera naturaleza independentista, separatista, catalanista y antisistema".

CONCENTRACIONES DE ESTE LUNES

El Bloc Nacionalista Valencià y agrupaciones de Compromís en la ciudad de València han llamado en redes sociales a una concentración que se ha convocado este lunes frente a la delegación del Gobierno de la capital valenciana.

También se había convocado una concentración en Alicante, que no ha sido autorizada por la subdelegación del Gobierno "alegando dificultades burocráticas", según ha publicado en su cuenta de Twitter la agrupación de Endavant en la comarca de l'Alacantí. Así, han anunciado que la concentración se traslada a este martes a las 20.00 horas.