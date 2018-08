El PP dice que Puigdemont no puede dar lecciones y pide al Gobierno que defienda a Llarena y a los jueces

"El Gobierno de España tiene que estar al lado de la soberanía nacional, la unidad de España y de los jueces que defienden el Estado de Derecho", ha dicho la portavoz en declaraciones en el Congreso.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado que si el Gobierno de España finalmente paga la defensa jurídica de Llarena, un ciudadano "particular", sentaría "un precedente gravísimo". "En una primera decisión que me pareció correcta, el Gobierno español se inhibía, como no puede ser de otra manera, de comprometer recursos públicos en la defensa de un particular", ha precisado.