El PP carga contra Sánchez por negociar también con Bildu: "La postura del PSOE es inaceptable"

El vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol, ha criticado duramente este martes que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, también esté negociando con Bildu, un partido que es "heredero de ETA". Según ha recalcado, "la postura que está tomando el PSOE es inaceptable".

"Sánchez en lugar de buscar acuerdos de Estado como le ha propuesto el PP, decidió echarse en brazos de Podemos, ERC e incluso de Bildu hoy", ha denunciado González Terol en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Además, ha señalado que Sánchez ha conversado este martes con el lehendakari, Iñigo Urkullu, dentro de la ronda que ha abierto con los presidentes autonómicos y ha recordado que precisamente hoy el PNV que hoy se enfrenta a la sentencia del "mayor caso de corrupción" del País Vasco.

AFEA A LATRA SUS CRÍTICAS AL PP

González Terol ha criticado que la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, diga que el PP es el partido del bloqueo cuando Sánchez tenía opciones de pacto y decidió convocar de nuevo elecciones en noviembre. Según ha dicho fue el líder del PSOE el que por "cálculo electoralista" se ha "complicado él solito la gobernabilidad de España más todavía".

"Es de risa que el partido del 'no es no' nos diga que somos el partido del bloqueo", ha manifestado, para añadir que es Sánchez el que tiene el mandato del Rey y, por tanto, el que debe buscar los apoyos para ser investido.

Sin embargo, ha asegurado que el PP ha constatado que Sánchez no está dispuesto a "dejar de hablar" con ERC ni a "moverse" de su posición para que Pablo Iglesias no sea vicepresidente del Gobierno. "Las decisiones del PSOE hasta ahora son muy claras. Podemos es su socio preferente y ERC su muleta necesaria", ha afirmado, para agregar que el PP "en eso no va a estar".

"PREOCUPACIÓN" DE PABLO CASADO

Ante el gesto serio que mostraron este lunes Sánchez y Pablo Casado en su reunión en el Congreso, González Terol ha indicado que no es un tema personal sino que la "preocupación" del líder del PP se debe a la situación actual, dado que el jefe del Ejecutivo está "sobrepasando las líneas rojas". "No esperará que con todo lo que está ocurriendo, la cara del líder de la oposición sea de alegría. Es de tremenda preocupación", ha abundado.

En cualquier caso, sí que ha señalado que el PP está abierto a alcanzar pactos de Estado con el PSOE en temas clave para España. "Si Pedro Sánchez nos necesita, estaremos para llegar a acuerdos en políticas de Estado, pero no políticas para contentar a los comunistas", ha concluido.