PP pide a Sánchez que escuche el "clamor" de las CCAA y convoque el CPFF y pregunta qué piensan las gobernadas por PSOE

El dirigente popular se ha preguntado también, durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, qué piensan sobre este asunto las comunidades gobernadas por el PSOE, dado que se trata de financiar servicios básicos como la sanidad o la educación, y pide al Ejecutivo que busque soluciones, "porque no es de recibo que, por el bloqueo del que es responsable Sánchez, las CCAA, que sí están trabajando, puedan tener problemas serios".

El diputado 'popular' ha afeado que el presidente del Ejecutivo en funciones no dé la cara ante los medios de comunicación y se niegue a comparecer ante el Congreso. Asimismo, se ha mostrado muy crítico con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha acusado de "mentir" al presentar un informe "fantasma", negarse a hacer su trabajo y "chantajear" a las CCAA. "No puede ser que la ministra Montero haya esgrimido durante días un informe que realmente no existía para intentar chantajear y amenazar a las Comunidades Autónomas", ha señalado el 'popular'.

Además, Montesinos se ha referido a la crisis de la financiación autonómica como un "problema que esta ahí" y que no solo perjudica a las autonomías gobernadas por el PP, sino también a las regidas por el PSOE. "Esto también lo denuncian en público y mucho más en privado los barones del PSOE", ha reconocido.

"NOS TOMAMOS MUY EN SERIO ESPAÑA SUMA"

Cuestionado por la viabilidad y el futuro del proyecto España Suma ante el que Ciudadanos ha mostrado reticencias, Montesinos ha declarado que no van a cerrar esa puerta porque desde el PP consideran que en los momentos complejos hay que "dialogar y negociar por el interés general". "Respetamos a nuestro interlocutor político, Cs, con el que ya gobernamos de forma conjunta en Madrid y Andalucía y no vamos a cerrar esa puerta", ha afirmado.

"Nos tomamos muy en serio España Suma y queremos que el modelo de Andalucía y Madrid llegue a todas esas instituciones donde hoy gobierna la izquierda. Por lo tanto, puertas abiertas y teléfonos encendidos por si pudiera haber esa interlocución con Cs", ha sentenciado el diputado del PP.