El PP arremete contra Sánchez por equiparar a Casado con Rufián y le recrimina que no defienda a Borrell ante ERC

"Sánchez no se quedó hasta el final de la sesión de control y no se enteró de que el lío fue entre Borrell y Rufián, y me sorprende que no proteja a su ministro", ha comentado el exdirigente 'popular' Fernando Martínez Maillo en los pasillos del Congreso.

Desde su punto de vista, durante ese Pleno, en el que llamó "indigno" a Borrell y de que acabó expulsado, Rufián "actuó como siempre" y lo que quedó claro es que hay "un ministro que le hace frente al independentismo". "Parece que eso a Sánchez no le gusta demasiado y quizá es porque la Presidencia del Gobierno se la debe a Rufián".

MUY DESAFORTUNADO

En este contexto, ha tachado de "lamentable" que el presidente no haya tenido ni un gesto público o unas declaraciones de "apoyo" a Borrell quien, ha recalcado, en el hemiciclo sí fue respaldado con aplausos por la bancada del PP y de Ciudadanos, además de por la socialista.

De su lado, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que la equiparación de Casado con Rufián por parte de Sánchez es "muy desafortunada" y que este miércoles quién crispó fue el diputado de ERC. "El mismo se expulsó, la presidenta no tuvo más remedio que hacerlo", ha indicado.